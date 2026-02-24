Kal ka Rashifal 25 Feb 2026: आंख मूंदकर ना करें पार्टनर पर भरोसा, दफ्तर में मिलेगी वाहवाही; पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Today Rashifal | Aaj ka Rashifal 25 February 2026 | Rashifal Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (25 फरवरी, 2026) को अष्टमी तिथि पड़ रही है. अष्टमी तिथि बुधवार को शाम 4 बजकर 51 मिनट तक रहेगी. राहुकाल 12 बजकर 34 मिनट से दोपहर बाद 02 बजे तक है. इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं. रोहिणी नक्षत्र बुधवार को 01 बजकर 38 मिनट तक है. चन्द्रमा बुधवार को वृषभ में संचार करेंगे. बुधवार को सुबह सूर्योदय 06 बजकर 50 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त 06 बजकर 18 मिनट पर है. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन बुधवार (24 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.