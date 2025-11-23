Kal Ka Rashifal 24 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगी करियर में सफलता, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 24 November 2025: आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शूल योग है. चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे. आज सुबह 8:24 से भद्रा शुरु हो जाएगी जो रात्रि 7:22 तक रहेगी, भद्राकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें. आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए शुभ तो कुछ के लिए सामान्य रहेगा. कारोबार में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसे सूझबूझ से संभालने की जरूरत होगी. सेहत में लापरवाही करने से बचें अन्यथा स्वास्थ्य और खराब हो सकता है. कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें आज का राशिफल