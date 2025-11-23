Kal Ka Rashifal 24 November 2025: मेष से मीन राशि वालों को मिलेगी करियर में सफलता, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 24 November 2025: आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शूल योग है. चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे. आज सुबह 8:24 से भद्रा शुरु हो जाएगी जो रात्रि 7:22 तक रहेगी, भद्राकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें. आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए शुभ तो कुछ के लिए सामान्य रहेगा. कारोबार में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसे सूझबूझ से संभालने की जरूरत होगी. सेहत में लापरवाही करने से बचें अन्यथा स्वास्थ्य और खराब हो सकता है. कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें आज का राशिफल
मेष
मैनेजर और लीडरशिप से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा. निवेश और आर्थिक योजनाओं के मामले में आपको आज के दिन सतर्क रहना है. घर के बड़े बुजुर्ग यदि आपको कोई सलाह देते हैं तो उसका पालन करें. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी, जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. बीमारियों से बचाव रखना है तो सावधानी बनाए रखना अति आवश्यक है, लापरवाही करने पर ही बीमार हो सकते हैं.
वृष
बॉस का सहयोग अनिवार्य है, यदि वह ऑफिस में नहीं हैं तो कॉल के माध्यम से संपर्क बनाए रखें. गलतियों को दोहराने से बचें, क्योंकि इस बार गलती करने पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है. काम के संदर्भ में यात्रा करनी पड़ सकती है. युवाओं को लक्ष्य हासिल करने के लिए दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी. किसी पर भी क्रोध करने से पहले उनके पक्ष को जान लें अन्यथा घर का माहौल खराब हो सकता है. बैठने उठने के गलत तरीके के कारण आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है.
मिथुन
आज का दिन नए अवसर लाएगा, इसलिए सतर्क और जागरूक रहें. रिस्क फेक्टर जानने के बाद ही निवेश करें. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत लोगों को आज कुछ नए अवसर मिल सकते हैं. एक साथ कई विषयों पर ध्यान देने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर पढ़ाई करें. माता-पिता की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी, इसलिए उन्हें नजरअंदाज न करें. यदि कोई पुरानी बीमारी है, तो उसे ठीक करने पर फोकस करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें. चुस्ती फुर्ती बनाए रखने के लिए सुबह के समय योग और प्राणायाम करें.
कर्क
पिछले कुछ दिनों से आप जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, वह खत्म होगी और कामकाज की स्थिति में भी सुधार होगा. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को सप्ताह मध्य में पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखना होगा. कारोबार में संतान का सहयोग मिलेगा. युवा वर्ग में ज्ञानार्जन की रुचि जागेगी. विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके पक्ष में होते हुए भी चीजें उलट सकती हैं. संतुलित खानपान के साथ तरल पदार्थ की भी मात्रा बढ़ाएं क्योंकि डिहाइड्रेशन की शिकायत होने की आशंका है.
सिंह
नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें और अनुभवी लोगों की सलाह लें. व्यापार में आज के दिन बड़ा रिस्क न लें, तो वहीं दूसरी ओर रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. प्रेम संबंध में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें, एक दूसरे से खुलकर संवाद करें जिसे रिश्ते की डोर मजबूत रहे. विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन नई संभावनाओं से भरा रहेगा. बच्चों की संगति पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वे किसी बाहरी व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं. डाइट में अंकुरित भोजन और फलों की मात्रा बढ़ाएं, पौष्टिक तत्वों की कमी होने की वजह से नेत्र दृष्टि कमजोर होने की आशंका है.
कन्या
किसी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है. पुराने अटके हुए सौदे पूरे हो सकते हैं और नई डील भी फाइनल हो सकती है. व्यापारी वर्ग को नए आय के स्रोत मिलने की संभावना है. कुछ नई जिम्मेदारियां और दायित्व आपके कंधों पर आ सकती है. महिलाओं को खर्चों पर थोड़ा काबू करना होगा, आर्थिक स्थिति को लेकर जीवनसाथी से कुछ मतभेद होने की भी आशंका है. खान-पान में लापरवाही पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है. जोड़ों के दर्द, सिरदर्द या मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
तुला
कार्यस्थल की नियमावली को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि इसका गलत असर आपकी छवि पर पड़ेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति है, इसलिए मेहनत करने के लिए तैयार रहें. जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, वह अपने पार्टनर से मिलने जाने की योजना बना सकते हैं. पारिवारिक जीवन में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं. लंबे समय तक खड़े होकर कार्य करने से बचें, जिन लोगों को सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वह आज सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं.
वृश्चिक
ऊर्जा और समय का सदुपयोग करते हुए कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें. व्यापारी वर्ग सतर्क रहें क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय हैं. युवा वर्ग दिखावेबाजी से दूर रहे, अनावश्यक यात्रा करने से भी बचें क्योंकि समय और पैसा खर्च होने से बजट व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. वाणी पर संयम रखें क्योंकि परिवार में विवाद की स्थिति बनने की आशंका है. सेहत में उतार-चढ़ाव महसूस करने के कारण आज आपके बहुत से कार्य पेंडिंग लिस्ट में होंगे. सेहत को ध्यान में रखते हुए भरपूर आराम करें और व्यायाम भी जरूर करें.
धनु
कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य आपको सफलता दिलाएंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.व्यापार में लाभ के अवसर मिलने के साथ खर्चों में बढ़ोतरी की भी संभावना है. कुछ मामलों में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है. साथी की भावनाओं का ध्यान रखें, उनका आपका किसी बात से दिल न दुखे इस बात का भी ध्यान रखें. किसी अनावश्यक गतिविधि में धन खर्च करने से बचें. यदि आपको दांतों से संबंधित पहले से कोई दिक्कत है तो डेंटिस्ट से परामर्श जरूर लें.
मकर
सहकर्मियों या वरिष्ठों से सहयोग पाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें. लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए कार्यों को दोबारा चेक जरूर करें. जो लोग धन संबंधी कार्यभार संभालते हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की सलाह है. आसपास का माहौल सकारात्मक रखें, क्योंकि आप जिस वातावरण में समय व्यतीत करते हैं उसका असर आपकी मानसिक सेहत पर भी पड़ता है. मानसिक शांति के लिए प्रकृति के सानिध्य में समय व्यतीत करें और अपने इष्ट का ध्यान करें.
कुंभ
नई डील करने से पहले व्यापारी वर्ग स्पष्ट रूप से अपनी सारी बातें रखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें. कार्यों को दोबारा चेक जरूर कर लें जिससे किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश न हो. रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है. जीवनसाथी की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. आज के दिन आपकी सेहत तो ठीक-ठाक रहने वाली है लेकिन संतान की सेहत को लेकर सावधानी बरतनी होगी, यदि संतान छोटी है तो विशेष रूप से अलर्ट रहें.
मीन
कार्यस्थल पर कूटनीतिक रवैया अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा. कारोबार में स्पर्धा बढ़ेगी, जिस कारण मेहनत भी दोगुनी ही करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंध में एक दूसरी की कमियां गिनाने और बीती कड़वी बातों का जिक्र करने से बचें. आपसी समझ और संवाद से घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. अनावश्यक विचार, चिंता सेहत को प्रभावित करेगी, इसलिए तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें. गैस्ट्रिक समस्या होने की आशंका है, गरिष्ठ भोजन के सेवन से बचें.