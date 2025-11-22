Aaj Ka Rashifal 23 November 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल

  • Home>
Aaj Ka Rashifal 23 November 2025: आज मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया तिथि,  मूल नक्षत्र और धृति योग है. चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे. ग्रहों की दशा में होने वाले बदलाव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है. आज का राशिफल कुछ राशि के लोगों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा तो कुछ को सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रहा है.  राशिफल के माध्यम से जाने कैसा करना है अपने दिन बेहतर तरीके से प्लान. आज का दिन बीतेगा सुकून से या करना पड़ेगा चुनौतियों का सामना. जानने के लिए पढ़ें दैनिक राशिफल. 


By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Last Updated: November 23, 2025 7:52:18 AM IST

मेष

दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा. समाज में स्वीकार्यता बढ़ेगी, जिसका भविष्य में सकारात्मक फल मिलेगा. ग्राहकों से मिले फीडबैक पर ध्यान दें, उस अनुसार कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करें. जोखिम से घबराएं नहीं, रिस्क उठाने पर आप मुनाफा भी कमाएंगे. फैशन से जुड़े कारोबारियों को मनमुताबिक मुनाफा होगा. युवाओं को दिखावे से बचना होगा. लक्ष्य से फोकस न खोएं. पारिवारिक मामलों में पिताजी से अच्छे संबंधों का आपको लाभ मिलेगा. सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन दिनचर्या को नियमित बनाए रखने की कोशिश करें.

वृषभ

ऑफिस के कार्यों में प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें. कर्ज चुकाने की ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं. व्यसन और बुरी संगत के लोगों का गलत असर पड़ता दिखाई दे रहा है, ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर चलें. जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उन्हें बहुत सोच समझकर कंटेंट अपलोड करना है. पारिवारिक मामलों में किसी की कही गई कड़वी बातों को दिल पर न लें, क्योंकि वे क्षणिक क्रोध में कही गई हो सकती हैं. खानपानी में लापरवाही के कारण कमजोरी और आंखों में दर्द की समस्या महसूस करेंगे.

मिथुन

पसंदीदा कार्य को पहले स्थान देना होगा. निवेश संबंधी कार्यों की रूपरेखा पहले से तैयार करें जिससे अन्य कार्यों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े. कार्यों को लेकर सतर्कता रखें. गलतियां होने की गुंजाइश रहेगी. घर का माहौल शांत रखें, आपके पक्षपात वाले व्यवहार के कारण माहौल के अशांत होने की आशंका है. विद्यार्थियों को रिवीजन पर जोर देना चाहिए. छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी भूलने की आदत का शिकार हो सकते हैं. सेहत खराब होने की आशंका है, इसलिए सेहत को लेकर पहले से ही सतर्क रहें.

कर्क

दस्तावेज न मिलने से कार्यों में देरी होने की आशंका है. व्यवसाय में आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी, इसलिए आज के दिन यात्रा करने से बचें. अपने टैलेंट को अपडेट करने के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन इसे खर्च नहीं निवेश समझें. कार्यक्षमता बढ़ाने का समय है. संयमित रहें और अधीनस्थों से अहंकार की बोली न बोलें. सुनी सुनाई बातों को गौर करने से बचें. गर्भवती महिला सेहत का ध्यान रखें क्योंकि गलत खान पान और समय पर खानपान न करने की वजह से सेहत नरम होने की आशंका है.

सिंह

कार्यस्थल का माहौल अच्छा बना रहे इसके लिए कर्मचारियों के साथ सौम्यता से पेश आना होगा. आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे. सूर्य प्राणायाम करें, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ आप में ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाएगा. ग्राहकों की भीड़ बढ़ सकती है. मुनाफा अच्छा होगा लेकिन हिसाब-किताब में भी सतर्कता रखनी होगी. घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे. युवा गूढ़ विषयों में महारत हासिल कर सकेंगे. गिरकर चोट लगने की संभावना है, इसलिए चलते वक्त अलर्ट रहें और सावधानी बरतें. इंफेक्शन होने का डर है.

कन्या

वाणी पर कंट्रोल करते हुए ऑफिस में विवाद करने से बचें. व्यापारिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए जीवनसाथी को व्यापार में शामिल करना अच्छा विचार हो सकता है. आर्थिक स्थिति में तेजी से हो रहे उतार चढ़ाव की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपको नई योजनाएं बनानी पड़ सकती है. मनोरंजन और पार्टी में बहुत अधिक धन खर्च करने से बचना है. माता पिता की सेहत के मामले में सजग रहना है, उन्हें समय पर दवा पानी उपलब्ध कराएं. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, दिनचर्या में योग, प्राणायाम और मेडिटेशन शामिल करें.

तुला

कार्यों को आसान बनाने के लिए सीनियर की राय जरूर लें. मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, करियर के क्षेत्र में सुखद और आशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी. बिजनेस के मामले में साझेदार का समर्थन मिलेगा. अपने टैलेंट को दूसरों के सामने ठीक से पेश करें. घरेलू शांति को अधिक महत्व दें क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति घरेलू सुख शांति भंग कर सकती है. पित्त संबंधी समस्याएं अधिक परेशान कर सकती हैं इसलिए सर्दी के मौसम में भी शरीर की आवश्यकता के अनुसार पानी पीते रहें.

वृश्चिक

मार्केट की चाल को समझ कर शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो लाभ होगा. वित्तीय जोखिम कम होंगे और आगे बढ़ने के अनेक रास्ते मिलेंगे. पुराने विवादित मामले में राहत मिलने की संभावना है. युवा वर्ग को थोड़ा सतर्क रहना होगा, प्रेम संबंध में आपसी तालमेल कमजोर होता नजर आ रहा है. दाम्पत्य सम्बन्ध मजबूत रहेंगे, जीवनसाथी को कर्मक्षेत्र में मदद करनी चाहिए. सेहत में दांतों से जुड़ी कोई समस्या उभरकर सामने आ सकती है, जिसको लेकर लापरवाही नहीं करनी है.

धनु

संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, शत्रु भी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे. कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने का प्रयास करें, इसे कम न होने दें. उन युवाओं के लिए आज का दिन शुभ है, जो परिवार वालों से अपने रिश्ते की बात करने के लिए सही समय की तलाश कर रहे थे. रिश्तों में अहंकार न आने दें वरना संबंध बिगड़ सकते हैं. मादक पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए, घातक बीमारी या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं.

मकर

नौकरी में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए मेहनत अधिक करें, जिसका आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा. अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार बना सकते हैं. करियर के उतार चढ़ाव में स्थायित्व आएगा. अपनी परेशानियों को परिवार और जीवनसाथी के साथ साझा करने पर आपको अच्छे सुझाव मिलेंगे. पारिवारिक लिहाज से व्यर्थ के व्यय लगे रहेंगे लेकिन कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा. मानसिक स्थिति काफी सकारात्मक रहेगी, सेहत भी आज के दिन ठीक ठाक रहेगी.

कुंभ

टारगेट बेस्ड नौकरी करने वाले लोगों को कार्य पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. एकाग्रता और लगन लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए. व्यवहार में नम्रता रखनी होगी, आपकी बोली व्यवहार के कारण किसी के दिल को ठेस लगने की आशंका है. रिश्तों में किसी बात को लेकर तनाव होने की आशंका है. इस राशि के छोटे बच्चों को विषाणु जनित बीमारी से बचाकर रखने की सलाह दी जाती है. अनुशासित रहते हुए उदर रोगों के प्रति भी आपको सचेत रहना होगा.

मीन

बॉस के सानिध्य में बने रहने से कोई बड़ा पद और कार्यभार भी प्राप्त हो सकता है. व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ असाधारण परिश्रम करना पड़ सकता है. युवा वर्ग किसी के प्रति द्वेश की भावना को पनपने न दें. भाई और पिता के अनुशासित व्यवहार से कुछ परेशान हो सकते हैं. पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. अभिभावक बच्चों के स्वभाव पर ध्यान रखें, वह झूठ बोल सकते हैं. किसी बेहद करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत बंद होने से कुछ परेशान हो सकते हैं. तनाव होने के कारण सिर दर्द की समस्या होने की आशंका है.

