Aaj Ka Rashifal 23 November 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल

वृषभ

ऑफिस के कार्यों में प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें. कर्ज चुकाने की ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं. व्यसन और बुरी संगत के लोगों का गलत असर पड़ता दिखाई दे रहा है, ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर चलें. जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उन्हें बहुत सोच समझकर कंटेंट अपलोड करना है. पारिवारिक मामलों में किसी की कही गई कड़वी बातों को दिल पर न लें, क्योंकि वे क्षणिक क्रोध में कही गई हो सकती हैं. खानपानी में लापरवाही के कारण कमजोरी और आंखों में दर्द की समस्या महसूस करेंगे.