Kal Ka Rashifal 22 October 2025: नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा प्रमोशन का चांस, लव लाइफ में आएगी खुशखबरी! जानें कल का राशिफल

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक- नकारात्मक भाव को खुद पर हावी नहीं होने देना है. कोई करीबी दुख का कारण बन सकता है, इसलिए सभी के साथ स्नेह भरा व्यवहार करें. शेयर मार्केट में सोच समझकर निवेश करें, किसी की देखादेखी किया गया काम बड़े नुकसान में धकेल सकता है. गुरुजन या गुरु तुल्य व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, उनका ज्ञान आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाला है. छोटे बच्चों के खेलकूद के दौरान आसपास बने रहें,क्योंकि मनोरंजन के दौरान उन्हें चोट लगने की आशंका है. भाई-बहनों की ओर से मदद मिलेगी. आपकी उपस्थिति और सलाह से विवादित बातों की गुत्थी सुलझेगी. वाहन के कारण आर्थिक और शारीरिक चोट लगने की आशंका है, इसलिए प्रयोग से पहले सभी कागज जरूर चेक कर ले और हेलमेट का प्रयोग करना तो बिल्कुल न भूलें.