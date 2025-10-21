Kal Ka Rashifal 22 October 2025: नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा प्रमोशन का चांस, लव लाइफ में आएगी खुशखबरी! जानें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal, 22 October 2025 : ग्रहों की बदलती चाल, नक्षत्र और योग का संयोग हमारे जीवन में कई तरह के परिवर्तन लाता है, कभी ये परिवर्तन हमारे लिए अनुकूल तो कभी प्रतिकूल भी साबित होते हैं. दैनिक राशिफल आपको सकारात्मक संकेत को शुभ अवसर में बदलने और नकारात्मक घटनाओं से सचेत होने में मदद करता है. आज का दिन रहने वाला है आपके लिए मिला-जुला या कुछ नई चुनौतियों का करना पड़ सकता है सामना. इन सभी दुविधाओं को दूर करेगा आज का राशिफल. कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल-
मेष (Aries)
मेष- कार्यक्षमता बढ़ाने का समय है, कार्यस्थल पर संयमित रहें और अधीनस्थों से अहंकार की बोली न बोलें. कार्यों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि गलतियां होने की गुंजाइश अधिक है. फैशन से जुड़े कारोबारियों को अपेक्षा से कम मुनाफा होने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. बेहतर प्रदर्शन के चलते दूसरे लोगों से प्रशंसा बटोरेंगे. बेवजह की बातों को तूल देने के कारण कपल्स के बीच मन मुटाव होने की आशंका है. भूलने की आदत आप में बढ़ती दिखाई देगी, नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज करें जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य उत्तम रहें.
वृष (Taurus)
वृष- आज के दिन सामाजिक कार्यों में बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा. व्यापारियों को लेनदेन लिखते चलना है, क्योंकि हिसाब-किताब में लापरवाही के कारण नुकसान हो सकता है. विद्यार्थियों को अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा निकट भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है. यदि किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने की सोच रहे थे, तो आज से इस दिशा में प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं. दांपत्य जीवन को खुशहाल रखने का प्रयास करें, किसी मुद्दे पर विवाद की स्थिति बने तो दो कदम पीछे हट कर उसका समाधान तत्काल कर लें. सेहत के मामले में एक्टिव रहना है और छोटी सी समस्या होने पर भी डॉक्टर से संपर्क करना है.
मिथुन (Gemini)
मिथुन- व्यवहार में रुखापन करीबियों से दूर कर सकता है, इसलिए खुद को संयमित रखें और भाषा को मधुर बनाने का प्रयास करें न. धर्म-कर्म के कार्यों में आस्था बढ़ेगी, आप आगे बढ़कर किसी धार्मिक अनुष्ठान की योजना भी बना सकते हैं. नौकरी करने वालों को आलस्य नहीं करना है, सुस्ती के कारण महत्वपूर्ण कार्य भी पेंडिंग लिस्ट में शामिल हो सकते हैं. डाटा को लेकर सावधानी बरतें, हैकर इसमें सेंध लगा सकते हैं. व्यापारी बड़े पैसे के लेनदेन में चूक कर सकते हैं. परिवार में बड़े सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें. हेल्थ में स्थिति थोड़ी खराब दिख रही है. मौसम के चलते गला खराब हो सकता है. सर्दी-जुकाम की भी आशंका है.
कर्क (Cancer)
कर्क- भविष्य को लेकर व्यर्थ की चिंता न करें, तनाव करने से और परेशानी बढ़ सकती है. आज सहयोग बिना कार्य पूरे होने में संशय है, किसी की मदद लेने पर ही काम बनेंगे. ग्राहकों पर निगाह रखनी होगी, समान के गायब या इधर-उधर होने की आशंका है. युवाओं को काम में एक्सपोजर दिख रहा है. किसी भी तरह का नशा करने से बचना है. परिवार की स्थितियां अनुकूल है. उनके साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा. ओवर ईटिंग के कारण गैस्ट्रिक और एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
सिंह (Leo)
सिंह- आज के दिन एक्टिव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहना होगा. ध्यान रखें आज ऑफिशियल कामकाज अधिक होगा, लेकिन खुद को प्लानिंग के साथ आगे रखने की जरूरत है. नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें. लोहे के कारोबारियों को अच्छा लाभ होगा. ऑनलाइन क्लासेज ले रहे तो उसे भी गंभीरता से ले, स्वयं के नोट्स बनाएं और रिवीजन पर फोकस बढ़ाएं. घर आए मेहमानों के मान सम्मान में कोई कमी न रखें. परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा. सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अच्छा होगा कि आज आप अच्छे से आराम करें.
कन्या (Virgo)
कन्या- अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियों में खुद को संतुलित रखना होगा. ऑफिशियल कार्यों को अधिक समय देना है. दूध के व्यापारियों को ग्राहकों की ओर से मिलावट या घटतौली की शिकायत सुनने को मिल सकती है. युवाओं को अपने से बड़ों की बातों को अनदेखा नहीं करना है क्योंकि उनकी दी गई सलाह भविष्य के लिए बेहतर साबित होगी. घर में सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाएं, चोरी या नुकसान होने की आशंका है. गलत खानपान के कारण पेट में दर्द, गले और सीने में जलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है.
तुला (Libra)
तुला- वर्तमान के संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं, इसलिए रिश्तों को मधुर और मजबूत बनाने पर ध्यान दें. मीडिया से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे. काम में लापरवाही महंगी पड़ सकती है. सरकारी कामकाज में कानूनी नियम और शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करें अन्यथा जांच के दौरान मुश्किल में फंस सकते हैं. मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. पुराने दिन याद कर प्रसन्नता होगी. रक्त संबंधित विकारों के प्रति अलर्ट रहना होगा, कोई परेशानी बढ़ रही है तो समय रहते डॉक्टर की सलाह लेकर उसका निदान करें.
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक- नकारात्मक भाव को खुद पर हावी नहीं होने देना है. कोई करीबी दुख का कारण बन सकता है, इसलिए सभी के साथ स्नेह भरा व्यवहार करें. शेयर मार्केट में सोच समझकर निवेश करें, किसी की देखादेखी किया गया काम बड़े नुकसान में धकेल सकता है. गुरुजन या गुरु तुल्य व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, उनका ज्ञान आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाला है. छोटे बच्चों के खेलकूद के दौरान आसपास बने रहें,क्योंकि मनोरंजन के दौरान उन्हें चोट लगने की आशंका है. भाई-बहनों की ओर से मदद मिलेगी. आपकी उपस्थिति और सलाह से विवादित बातों की गुत्थी सुलझेगी. वाहन के कारण आर्थिक और शारीरिक चोट लगने की आशंका है, इसलिए प्रयोग से पहले सभी कागज जरूर चेक कर ले और हेलमेट का प्रयोग करना तो बिल्कुल न भूलें.
धनु (Sagittarius)
धनु- अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और सोच समझ कर फैसला करें. आज उधार लेने और देने दोनों से ही बचना होगा. बड़ी धनराशि फंसने के आसार हैं. एक्सपोर्ट का कारोबार करने वालों के लिए दिन शुभ रहेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कानूनी दांव पेंच में न फंसे. व्यापारियों को फुटकर कारोबारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है. परिवार के साथ कहीं घूमना फिरना हो सकता है, जहां फिजूलखर्च होने की भी संभावना है. घर में किसी के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है तो उसे कुछ उपहार दे सकते हैं. बीपी हाई रहता है तो क्रोध कतई न करें, तबीयत बिगड़ सकती है.
मकर (Capricorn)
मकर- अपनों पर भरोसा रखें. बेवजह का हठ भविष्य के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, खुद को संयमित रखते हुए व्यवहार करें. यदि आप पेशे से शिक्षक हैं तो प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है. व्यापार में मैनेजमेंट बनाए रखना बहुत जरूरी है, योग्यता अनुसार कार्यों का बंटवारा करें और किसी को बहुत अधिक काम तो किसी को बहुत कम कार्य देने की गलती नहीं करनी है. मित्रों पर भरोसा रखें, यदि किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई है, तो उसे बातचीत करके स्पष्ट करने का प्रयास करें. खानपान में संतुलन और शुद्धता का ध्यान रखें, ओवर ईटिंग से भी बचें. मां को स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सजग रहने की सलाह दें.
कुंभ (Aquarius)
कुम्भ- आज बिगड़े संबंधों को सुधारने में सफलता मिलेगी. पुराने मनमुटाव दूर होने से मन सकारात्मक ऊर्जा और प्रसन्नता से भरपूर रहेगा. करियर में उन्नति करने के लिए आपके लिए नई भाषाओं को भी जानना और समझना जरूरी है. ऑफिशियल कामकाज में मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने से प्रसन्नता रहेगी. जनरल स्टोर का काम करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा. युवाओं को टेक्नोलॉजी का प्रयोग सिर्फ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहिए. जो लोग पहले से बीमार है, उनके लिए डॉक्टर की सलाह के हिसाब से काम करना लाभप्रद होगा. कामकाज को लेकर परिवार में अचानक विवाद की आशंका है. किसी नुकीली चीज से चोट लगने के कारण घाव हो सकता है, इसलिए चलते-फिरते वक्त सावधानी बरतें.
मीन (Pisces)
मीन- आज गणेशजी का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें. ऑफिशियल कार्यों में बदलाव की संभावना बन रही है. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन काम के बोझ से तनाव न लें. नर्सरी का व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा. बच्चों के साथ बच्चा बनकर उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करें. अपनों के संग जिद्दी रवैया अपनाने से बचना है, आपकी इस आदत के कारण कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं. संगति को भी सतर्क रहें. परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका है, लेकिन अधिक खर्च होने के कारण बजट बिगड़ सकता है. सेहत को देखते हुए पार्टी या बाहर के खाने से परहेज करें. बढ़ता वजन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. योग और व्यायाम के माध्यम से मोटापा घटाएं.