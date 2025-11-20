  • Home>
  • Aaj Ka Rashifal 21 November 2025: कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है करियर में सफलता, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 November 2025: आज मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:47 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो वहीं दोपहर 01:56 तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय होगा. सुबह 10:44 के बाद बन रहा सुकर्मा योग कार्यों को गति देने वाला माना जाता है. ग्रहों के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए सामान्य से बेहतर परिणाम ला सकता है- जैसे  करियर से जुड़े काम समय पर पूरे होंगे और आर्थिक मामलों में सोच-विचार जरूरी रहेगा. रिश्तों में शांति और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना भी लाभदायक रहेगा. आईए जानते क्या कहते हैं, आज आपके सितारे. क्या आपको मिलेगी नौकरी में मनचाही सफलता ? 


By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Last Updated: November 21, 2025 6:19:09 AM IST

Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष

ऑफिस में किसी भी प्रकार के बदलाव से बचें, खासकर जब तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट न हो. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. युवाओं के लिए चिंता चिता के समान हो सकती है ऐसे में खुद को शांत रखते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। परिवार से दूर रहने के बजाय उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लेने में आनाकानी न करें.

tauras horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष

कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहने से आपको अच्छा लाभ होगा. कार्यों में पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ लगने की आवश्यकता है. वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उधारी लेकर कोई भी काम आपको नहीं करना है. ईगो पर नियंत्रण रखें अन्यथा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही प्रभावित हो सकती है. अपने हंसी मजाक के जरिए घर के माहौल को हल्का-फुल्का बनाए रखने में सफल होंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ की उम्मीद है. आंखों से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का प्रयोग कम करें.

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन

दिन की शुरुआत मिथुन राशि वालों के लिए शुभ समाचार से हो सकती है. ग्रहों से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, आज कठिन और रुके हुए कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी. क्रिएटिव पहलुओं को उजागर करने के लिए समय अनुकूल है. दांपत्य जीवन में कलह है की आशंका है, जीवनसाथी के साथ किन्हीं मुद्दों को लेकर विवाद बढ़ सकता है. खरीदारी के लिए दिन उपयुक्त रहेगा. बिजली या अन्य तकनीकी कार्य कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें, वर्तमान में दुर्घटना होने का खतरा है.

cancer horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क

आजीविका में नए आयाम को अपनाना आज मुश्किलों को न्यौता दे सकता है. कोई भी रुकावट स्थायी नहीं है, इसलिए आप प्रयास करते रहें समाधान निकल ही आएगा. बड़े व्यापार में सोच-समझकर निवेश करने की सलाह है. सोने चांदी से जुड़े व्यापारियों को नए मुनाफे प्राप्त करने के लिए प्रसार-प्रचार पर ध्यान देना होगा. पारिवारिक लोगों के साथ संबंध मजबूत रखें, क्योंकि आपको उनके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है. उच्च रक्तचाप से बचने के लिए खुद को तनाव मुक्त रखें, जिन लोगों की दवा चल रही है वह लापरवाही से बचें.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह

काम के बीच में खुद को थोड़ा आराम भी दें ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस कर सकें. छोटे झगड़े भी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं, यदि छोटे भाई-बहन के साथ कोई मतभेद हो, तो इसे जितना जल्दी हो सके सुलझाने की कोशिश करें. उधर लेकर कोई भी बड़ा निवेश करना आपके लिए चिंताजनक साबित होगा. युवाओं को बेहतर परिणाम पाने की दिशा में अपनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा. कंधे के दर्द से बचने के लिए शरीर को सही मुद्रा में रखें और किसी भी प्रकार के दर्द से बचने के लिए नियमित एक्सरसाइज करें.

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या

नए लोगों से मुलाकात आजीविका के नए रास्ते खोलेगी. ग्रहों का समर्थन व्यापारियों के दिन को शुभ बना रहा है, उन्नति के कई नए अवसर मिलने की संभावना है. शब्दों पर अधिक ध्यान दें, खासकर जब आप दूसरों के बारे में बोल रहे हों. घर में ग्रीनरी बढ़ाएं, यदि संभव हो तो कुछ पौधे लाकर लगाना चाहिए. कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले पूरी तरह सोच-विचार करें. अधिक तैलीय या भारी भोजन से बचें, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है.

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला

जो लोग उच्च पद पर कार्यरत है, उन्हें अपने जूनियर के साथ सौम्य व्यवहार करना है. स्वास्थ्य में गिरावट आने से मन थोड़ा परेशान रहेगा. खुदरा व्यापारियों को बड़े मुनाफे हाथ लगेंगे. पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दें, जिसका लाभ आपको करियर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा. परिवार में यदि किसी के साथ झगड़ा हो, तो शांति से स्थिति को संभालने की कोशिश करें. देर रात तक जागने से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए आज अपनी नींद का पूरा करें. दिन के अंत तक सिर में दर्द बढ़ सकता है.

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे, जिससे कार्यों में भी आएगी. रिस्क फेक्टर जानने के बाद ही निवेश करें. व्यापारी वर्ग के लिए यह समय धैर्य रखने का है, क्योंकि सफलता जल्दी मिलने की बजाय धीरे-धीरे आएगी. कंफ्यूजन से बचने की आवश्यकता है क्योंकि दुविधा आपके किये कराये पर पानी फेर सकती है. यदि कोई सामान खरीदने या बेचने का विचार कर रहे हैं, तो अपने परिवार के सदस्यों से राय जरूर लें. डॉक्टर द्वारा बताई गई सलाह का पालन करें, आज के दिन विशेषकर खानपान में लापरवाही न करें.

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु

सकारात्मक बदलाव और नई दिशा की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर लेकर आया है. उधारी के लेनदेन से बचें, कोशिश करें बिक्री कम करें लेकिन नकदी ही करें. बॉस के साथ तनातनी की आशंका है. प्रेम संबंध में एक दूसरी की कमियां गिनाने और बीती कड़वी बातों का जिक्र होने की आशंका है. गुस्से को नियंत्रण में रखें, क्योंकि यह आपकी मानसिक सेहत पर असर डाल सकता है. आपसी समझ और संवाद से घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. अनावश्यक विचार, चिंता सेहत को प्रभावित करेगी, इसलिए तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें.

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर

अपनी क्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाने की जरूरत होगी. जरूरी और गैरजरूरी कार्यों की लिस्ट बना लें, इस समय अनावश्यक कार्य आपका समय बर्बाद कर सकते हैं. सैन्य विभाग में नौकरी करने वाले लोगों को अधिक भाग दौड़ करने पड़ सकती है, तो वहीं उच्चाधिकारियों के अपनी निगाह पर आप होंगे. नये व्यापार की शुरुआत के लिए दिन शुभ रहने वाला है, आज से ही इससे संबंधित कुछ न कुछ कार्य प्रारंभ कर दें.गैस्ट्रिक समस्या होने की आशंका है, इसलिए डिनर या लंच करने के बाद वॉक जरूर करें.

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ

काम के मामलों में नई सूचना मिलने की संभावना है, जो आपके सामने एक नई चुनौती के रूप में आ सकती है. जनसंपर्क बढ़ेगा, जो उनके करियर क्षेत्र में भी काम आएगा. ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, सभी कार्यों को दोबारा चेक जरूर कर लें. माता-पिता के स्वास्थ्य में गिरावट के आशंका है एक की भी स्वास्थ्य में गिरावट परेशान करने वाली हो सकती है. विद्यार्थियों को ध्यान एकाग्र करने में मुश्किल हो सकती है, ऐसे में कुछ समय एकांत में व्यतीत करते हुए, मेडिटेशन करें. अर्थराइटिस और गठिया दर्द की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए सेहत को लेकर सतर्क रहें.

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन

धन संबंधी मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह है, कुछ जरूरी मद छूट जाने के कारण हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं, खासकर धन से जुड़े मामलों में समझदारी से निर्णय लें. बॉस की बातें तीर की तरह आपको लग सकती है, ऐसे में खुद को शांत रखें. रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर मनमुटाव न करें. संगति के प्रभाव से युवाओं की विचारधारा में बदलाव आएगा. वात और कफ की समस्या होने की आशंका है, चिकनाई युक्त और ठंडा खाने पीने की चीजों से परहेज करना सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा.

