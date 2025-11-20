Aaj Ka Rashifal 21 November 2025: कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है करियर में सफलता, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 November 2025: आज मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:47 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो वहीं दोपहर 01:56 तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय होगा. सुबह 10:44 के बाद बन रहा सुकर्मा योग कार्यों को गति देने वाला माना जाता है. ग्रहों के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए सामान्य से बेहतर परिणाम ला सकता है- जैसे करियर से जुड़े काम समय पर पूरे होंगे और आर्थिक मामलों में सोच-विचार जरूरी रहेगा. रिश्तों में शांति और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना भी लाभदायक रहेगा. आईए जानते क्या कहते हैं, आज आपके सितारे. क्या आपको मिलेगी नौकरी में मनचाही सफलता ?