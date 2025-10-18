Kal Ka Rashifal 19 October 2025: आज नरक चतुर्दशी, नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा बड़ा बोनस, परिवार में आएगी खुशहाली! जानें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal, 19 October 2025: आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है? हर दिन नई संभावनाओं और चुनौतियों से भरा होता है. आपकी राशि के अनुसार, आज के दिन आपको क्या खास अवसर मिल सकते हैं या किससे बचकर रहना चाहिए, यह जानना बेहद रोमांचक है. ग्रहों की स्थिति और राशियों के प्रभाव के आधार पर हम आपको देंगे आज का संपूर्ण राशिफल, ताकि आप अपनी दिनचर्या को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें. तो आइए, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे आज.. पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया दैनिक राशिफल-
मेष (Aries)
मेष - मुश्किल काम को आसान बनाने में इस राशि के लोग माहिर है, आज आपको अपने इसी टैलेंट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है, इसे विवाद में खर्च नहीं करना है. कारोबार ठीक ठाक रहेगा, दिन के मध्य से वृद्धि देखने को मिल सकती है. यदि किसी प्रतियोगिता का हिस्सा हैं, तो आलस्य के कारण आप लोगों से पीछे हो सकते हैं. सुनी सुनाई बातों में आकर पार्टनर को गलत या दोषी समझ सकते हैं, जिसका बाद में पछतावा भी होगा. क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो दांपत्य जीवन भी अच्छा चलता रहेगा. सेहत का ध्यान रखना होगा, व्यस्तता के बाद भी खानपान सही समय पर करने का प्रयास करें.
वृष (Taurus)
वृष - इस राशि के मेडिकल फील्ड, आईटी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है. सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करना होगा. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए समय भी बढ़िया रहने वाला है. बेवजह की बाते क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का काम कर सकती है, जिसका सीधा असर आपके रिलेशन में देखने को मिलेगा. पार्टनर की व्यस्तता को समझने का प्रयास करें. पार्टनर से जरुरत से ज्यादा उम्मीदें आपमें चिड़चिड़ापन का कारण बन सकती है. खानपान अच्छा रखें क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होने से शारीरिक कमजोरी और संक्रमित बीमारी की चपेट में आ सकते हैं.
मिथुन (Gemini)
मिथुन - मन में कुंठा, ईर्ष्या आने की आशंका है, इस तरह की मनोदशा से बचने के लिए आध्यात्मिक कार्य ज्यादा करें. लोगों की हां में हां मिलाने से बचना है, जो सच है उसका साथ दें. सिर्फ उतने ही कार्यों के लिए हां कहे जिन्हें आप स्वयं पूरा कर पाने में सक्षम है. कार्यों में विघ्न आने की आशंका है, हनुमान जी की उपासना करें, संकट दूर हो जाएंगे. लव रिलेशन की बात करें तो मिस अंडरस्टैंडिंग दूर होगी. प्रेम विवाह के लिए घर पर बात करने का निर्णय ले सकते हैं. मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर के साथ घूमना फिरना लगा रहेगा. खानपान सादा और पौष्टिक ही रखें, सिर दर्द और स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है.
कर्क (Cancer)
कर्क - कार्यभार के चलते लोगों से बात कम और बहस ज्यादा होने की आशंका है. पढ़ाई को लेकर मेहनत ज्यादा करेंगे, लेकिन इसके बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. पार्टनर के क्रोध और उसकी वजह को समझने की कोशिश करनी चाहिए. यदि किसी तरह के परिणाम का इंतजार कर रहें है, तो शुभ समाचार प्राप्ति की संभावना है. आज कुछ अतिरिक्त धन खर्च के योग है, जिस कारण आर्थिक तंगी जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है. पेट से जुड़ी कब्जियत एसिडिटी की समस्या ज्यादा होगी. यात्रा के दौरान खास ध्यान रखना होगा.
सिंह (Leo)
सिंह - आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच के फर्क को समझना होगा, क्योंकि आज अतिआत्मविश्वास के कारण आप मुंह के बल गिर सकते हैं. कामकाज अच्छा रहेगा, बिजनेस में कुछ नया जोड़ने का विचार अच्छा साबित होगा. युवा वर्ग सामाजिक दायरे को बढ़ाने के प्रयास करते हुए नजर आएंगे. पार्टनर के साथ लंबी बातचीत का मौका मिलेगा. किसी बाहरी व्यक्ति के कारण पति-पत्नी के बीच कुछ बहसबाजी होने की आशंका है. महिलाओं के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, आज घर और कार्यस्थल की जिम्मेदारियों के बीच फंसी नजर आने वाली है. सेहत में सिर दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
कन्या (Virgo)
कन्या - आपको एक्टिव रहना है क्योंकि आलस्य के कारण आप में सुस्ती छाई रहेगी और काम करने में मन भी कम लगेगा. ग्राहकों से मिले निगेटिव फीडबैक पर काम करने से कारोबार में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे. परिस्थिति चाहे जैसी भी हो आपको स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना है. आज के दिन घूमने फिरने के उद्देश्य से घर से बहुत दूर जाने से बचना है. ब्रेकअप वालों के पैचअप होने की संभावना है, इसलिए अपने प्रयासों में तेजी लाएं. दांपत्य जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. चीखने चिल्लाने से बचना है अंसतुष्टि की भावना कहीं न कहीं डिप्रेसिव स्थिति पैदा कर सकती है.
तुला (Libra)
तुला - तुला राशि वाले नौकरी को लेकर कुछ परेशान दिखेंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी योग्यता अनुसार रोजगार नहीं है. खर्चे में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के चलते आमदनी बहुत कम लगेगी. युवा वर्ग सामाजिक छवि को साफ सुथरा बनाए रखने पर ध्यान दें,इसके लिए गलत लोगों की संगत करने से बचें. प्रेम संबंध पर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव पड़ने से ठीक से चलने वाले रिलेशन का भी तालमेल बिगड़ सकता है. पारिवारिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, घर के छोटे सदस्यों की खुशियों का ध्यान रखें, यदि वह आपसे किसी बात की जिद कर रहें है, तो एक बार उस पर विचार जरूर करें. आज आपको विशेष रुप से सतर्क रहना है क्योंकि चोट पर चोट लगने की आशंका है, पुराना कोई घाव फिर से परेशान कर सकता है.
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक - करियर में आगे बढ़ने के लिए यानी कि उन्नति के लिए आपको सैलरी से ज्यादा काम को इंपॉर्टेंस देनी है. आज के दिन बड़ी मात्रा में निवेश करने से बचना है. रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य की जरूरत होगी. पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ज्यादा महसूस करेंगे. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें और उन्हें भी अपना ध्यान रखने की सलाह दें. बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो पानी का सेवन करें क्योंकि आने वाले समय में यूरिन इंफेक्शन और डिहाइड्रेशन की शिकायत होने की आशंका है.
धनु (Sagittarius)
धनु - आज का दिन समस्याओं को सुलझाने और अधूरे कार्य पूरे करने के लिए उत्तम है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को लाभ होगा. पार्टनर से बात करते वक्त शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें, क्योंकि संवाद आज संबंध को बना या बिगाड़ सकते हैं. नेटवर्किंग को बढ़ाने और ज्ञान साझा करने के लिए समय उपयुक्त है. जरूरतमंद व्यक्ति के प्रति उदारता का भाव जागेगा, उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएंगे. स्वास्थ्य सुधार में धन अधिक खर्च हो सकता है, इसलिए परहेज और इलाज दोनों ही बहुत सावधानी के साथ करें.
मकर (Capricorn)
मकर - यदि आज काम के बाद कहीं बाहर जाने की योजना थी, तो पहले से ही प्लान चेंज कर लें क्योंकि आज काम आसानी से पूरे नहीं होंगे, इसे पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में समय व श्रम की जरुरत पड़ने वाली है. कार्यस्थल पर कुछ बातें गोपनीय ही रखें और इन्हें किसी से शेयर न करें. चालाक और चापलूस लोगों से सावधान रहना होगा. व्यापारी वर्ग का समाज में वर्चस्व फैलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी. पढाई को लेकर स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है. रिश्तों में शंका को स्थान न दें यदि कोई बात हो तो उसे मौके पर ही क्लीयर कर लें. हेल्थ सामान्य रहेगी, जरूरी एक्सरसाइज और नियमित व्यायाम करना न भूलें.
कुंभ (Aquarius)
कुंभ - आर्थिक मामले में किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है. बिजनेस करने वालों को नए निवेश और पार्टनरशिप दोनों से ही बचना है. युवा वर्ग कोई भी काम मुश्किल नहीं है यह विश्वास बनाए रखें. आपकी ओवर थिंकिंग की आदत बातों को सुलझाने के बजाय कंफ्यूजन को और बढ़ा सकती है, इसलिए अधिक चिंता से बचें. संतान की सेहत पर एक नजर बनाए रखें, उन्हें बाहर का कुछ भी खाने पीने देने से रोके. हड्डी से जुड़ी बीमारियों के प्रति एहतियात बरतें. यदि किसी प्रकार की समस्या है तो उसका तत्काल इलाज करें.
मीन (Pisces)
मीन - प्रतिकूल स्थिति को मैनेज करना ही आपका सबसे बड़ा काम होगा. व्यापारी वर्ग बातचीत के तरीके को प्रभावशाली बनाते हुए डील करें. बहुत ज्यादा सोच विचार के चक्कर में मौके से चूक सकते हैं. भाग्य का साथ बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है इसलिए करियर के लिहाज से समय सामान्य रहेगा. विद्यार्थियों में तर्क-वितर्क शक्ति का विकास होगा. नए प्रेम की खोज कर रहे लोगों की तलाश पूरी होगी और जो लोग पहले से रिलेशन में है उनके लिए भी समय अच्छा है. हर सिचुएशन का जिम्मेदार पार्टनर को ठहराने से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से पारिवारिक वाद विवाद को बढ़ावा मिलेगा. सिर दर्द, एंग्जायटी, गैस्ट्रिक की समस्या भी हो सकती है, बहुत ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है.