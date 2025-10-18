Kal Ka Rashifal 19 October 2025: आज नरक चतुर्दशी, नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा बड़ा बोनस, परिवार में आएगी खुशहाली! जानें कल का राशिफल

तुला (Libra)

तुला - तुला राशि वाले नौकरी को लेकर कुछ परेशान दिखेंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी योग्यता अनुसार रोजगार नहीं है. खर्चे में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के चलते आमदनी बहुत कम लगेगी. युवा वर्ग सामाजिक छवि को साफ सुथरा बनाए रखने पर ध्यान दें,इसके लिए गलत लोगों की संगत करने से बचें. प्रेम संबंध पर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव पड़ने से ठीक से चलने वाले रिलेशन का भी तालमेल बिगड़ सकता है. पारिवारिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, घर के छोटे सदस्यों की खुशियों का ध्यान रखें, यदि वह आपसे किसी बात की जिद कर रहें है, तो एक बार उस पर विचार जरूर करें. आज आपको विशेष रुप से सतर्क रहना है क्योंकि चोट पर चोट लगने की आशंका है, पुराना कोई घाव फिर से परेशान कर सकता है.