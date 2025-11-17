Kal Ka Rashifal 18 November 2025: इन 4 राशियों को मिलने वाली है सफलता, लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस!पढ़ें अपना कल का राशिफल

वृश्चिक राशिफल

वृश्चिक राशि (Scorpio): जिन लोगों की नई नौकरी है, उनकी ऑफिस में स्थिति मजबूत होंगी. व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा रहेगा. सभी के साथ अच्छा व्यवहार बना कर रखना है, क्योंकि आज काम अधिक है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा हैंड्स की जरुरत पड़ सकती है. महत्वपूर्ण फैसले गलत हो सकते हैं इसलिए आज बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. खुद को अपडेट रखें यदि कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करने का मूड हो तो उसे कर लेना चाहिए. बी पुराने गिले शिकवे दूर करने के लिए कोई अपना आगे बढ़कर आपके पास आ सकता है, ऐसे में आपको ती कड़वी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है. मिर्च मसाला, चिकनाई युक्त भोजन का सेवन सेहत के लिए नई समस्याएं खड़ी कर सकता है, इसलिए इनसे उचित दूरी बनाकर चलें.