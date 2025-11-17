  • Home>
  Kal Ka Rashifal 18 November 2025: इन 4 राशियों को मिलने वाली है सफलता, लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस!पढ़ें अपना कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 18 November 2025: इन 4 राशियों को मिलने वाली है सफलता, लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस!पढ़ें अपना कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal, 18  November 2025 : दैनिक राशिफल सभी राशि के लोगों को दिन को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करता है. आज मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी तिथि, स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग है और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे. ग्रहीय स्थिति आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है. यह आपको कार्यस्थल पर सतर्क रहने से लेकर व्यापार में लाभ पाने के उपाय बता रही है. आज आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा या चुनौतियों से लड़ने के लिए रहना है तैयार? पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल-


By: chhaya sharma | Last Updated: November 17, 2025 4:06:59 PM IST

Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष राशिफल

मेष राशि (Aries): नौकरीपेशा लोग सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. धन का आवागमन बना रहने से व्यापारी वर्ग का कार्यस्थल पर मन लगेगा. कारोबार विस्तार के अच्छे आइडिया आएंगे,आपको उनका प्रयोग करना चाहिए .युवा वर्ग मन हल्का करने के लिए दोस्त या लव पार्टनर संग बातें साझा कर सकते हैं. परिवार में नए मेहमान के आने की सूचना मिल सकती है, विवाह योग्य लोगों का रिश्ता भी तय हो सकता है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यदि पहले से चल रही है, तो सख्ती के साथ इलाज और नियमित दिनचर्या का पालन करें, लापरवाही के कारण समस्याएं और बढ़ सकती है.

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष राशिफल

वृष राशि (Taurus): कार्यों को लेकर ऊर्जावान रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे. आपका आत्मविश्वास अधिक रहेगा और यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापार में नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है. विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन उत्तम है, आज आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. परिवार में किसी को भी अपमान जनक शब्द न बोलें. आपको अत्यधिक ठंडी चीजों के सेवन से बचना चाहिए.

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन राशिफल

मिथुन राशि (Gemini): प्रोफेशनल मीटिंग में सफलता प्राप्त होगी. मन में हर चीज पाने की इच्छा प्रबल है और कहीं न कहीं भाग्य भी आपके ही साथ है, उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत बढ़ानी होगी. कुछ नई चीज सीखने का मौका मिले, तो उसे जाने न दें. आज के दिन सामने वाले की बात का जवाब बहुत प्रेम से दीजिए. घर में चोरी या कीमती सामान गुम होने की आशंका है, इस ओर अलर्ट रहें. अगर फील्ड का काम रहता है तो अपने सिर को ढककर रखें क्योंकि ठंड लगने से तबीयत नरम हो सकती है.

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क राशिफल

कर्क राशि (Cancer): कार्यस्थल का माहौल देखकर नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह का कोई भी फैसला लेने से बचने की सलाह दी जाती है. धन हानि हो सकती है, इसलिए सलाह मशविरा लेने के बाद ही आपको कोई निर्णय लेना चाहिए. कुछ नया करने का विचार आ रहा हो तो बिल्कुल कीजिए. पारिवारिक शांति भंग हो सकती है, किसी बात को लेकर अपनों के ही साथ विवाद या मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं. घरेलू तनाव से बच कर रहना होगा,अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से शेयर न करें. बालों की देखरेख करें अन्यथा हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह राशिफल

सिंह राशि (Leo): आपके कामों का अधिकारी मूल्यांकन कर रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक काम करें क्योंकि आपका टैलेंट प्रमोशन के द्वार खोल सकता है. ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए मेहनत वाले कार्यों को करने पर जोर दें. सहयोगी कार्य में रुकावट बन सकते हैं, इसलिए उनसे बातचीत करने के साथ अलर्ट रहने की भी जरूरत है. युवा वर्ग काम बिगड़ने पर अपना मूड न बिगड़ने दें, क्रोध पर नियंत्रण करना होगा. लगातार यदि सिर दर्द की समस्या बनी रहती है तो इसे हल्के में न लें, इस विषय में एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें.

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या राशिफल

कन्या राशि (Virgo): पूरी लगन के साथ काम करें, गणपति बप्पा आपको सफल करेंगे. आज दिन सामान्य है अपने वित्तीय मामलों पर भी ध्यान दे. ज्ञान प्राप्ति का सही समय है पढ़ाई से रिलेटेड कोई कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो दिन शुभ है. नये संबंधों में मजबूती आएगी. आपका मन अभी आनंद और प्रेम से भरा हुआ है, आज पार्टनर आपसे बहुत इंप्रेस रहने वाले हैं. परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना है. फैशन के चक्कर में स्वास्थ्य नकारात्मक रुप से प्रभावित हो सकता है. यदि बाहर जाना होता है, तो ऊनी वस्त्र जरुर पहने.

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला राशिफल

तुला राशि (Libra): ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मन थोड़ा उदास रहेगा, कार्यस्थल पर आपके परिश्रम को सीनियर द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है. आज काफी एक्टिव रहते हुए कार्य को निपटाते चलना होगा आलस्य को हावी न होने दें. युवा वर्ग जितना अधिक कार्य करेंगे उतना ही भविष्य उज्जवल होगा. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, आर्थिक स्थिति को लेकर बस थोड़ा परेशान हो सकते हैं. संतान के आस-पास बने रहें, उसे अकेला नहीं छोड़ना है. संगत ऐसी रखें जो नशे से दूर हो. अकारण उलझन, बेचैनी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक राशिफल

वृश्चिक राशि (Scorpio): जिन लोगों की नई नौकरी है, उनकी ऑफिस में स्थिति मजबूत होंगी. व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा रहेगा. सभी के साथ अच्छा व्यवहार बना कर रखना है, क्योंकि आज काम अधिक है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा हैंड्स की जरुरत पड़ सकती है. महत्वपूर्ण फैसले गलत हो सकते हैं इसलिए आज बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. खुद को अपडेट रखें यदि कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करने का मूड हो तो उसे कर लेना चाहिए. बी पुराने गिले शिकवे दूर करने के लिए कोई अपना आगे बढ़कर आपके पास आ सकता है, ऐसे में आपको ती कड़वी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है. मिर्च मसाला, चिकनाई युक्त भोजन का सेवन सेहत के लिए नई समस्याएं खड़ी कर सकता है, इसलिए इनसे उचित दूरी बनाकर चलें.

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु राशिफल

धनु राशि (Sagittarius): कामकाज के मोर्चे आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है. रुके हुए कार्य पूरे होंगे साथ ही पुरानी उधारी भी वापस मिलने की संभावना है. पिछली गलतियां एक नई सीख देते हुए आपको नुकसान से बचाने में मदद करेगी. दिन का अधिकांश समय दोस्तों यारों के साथ व्यतीत होगा. पिकनिक आदि की योजना बना रहें है तो पहाड़ी क्षेत्रों पर जाने से बचना चाहिए. ग्रहीय स्थिति को देखते हुए किसी नाजुक परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपके धैर्य और संयम की परीक्षा होने वाली है. जीवनसाथी को मान सम्मान दें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें. चिंता तनाव वाली स्थिति से खुद को दूर रखें, खासतौर से जिन्हें बीपी की समस्या है क्योंकि आज सेहत नरम होने की आशंका है.

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर राशिफल

मकर राशि (Capricorn): किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने और काम करने का मौका मिलेगा. पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. विद्यार्थी वर्ग की मेहनत रंग लाएगी, जिसका रिजल्ट उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक के रुप में मिलेगा. उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें, जो आपको बहकाने और गलत आदतें सिखाने की कोशिश करते हैं. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और जीवन में खुशियां आएंगी. संतान के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ बचत संबंधी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं. पैरों की देखभाल करें क्योंकि चोट लगने की आशंका है.

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ राशिफल

कुंभ राशि (Aquarius): कार्यस्थल पर सोच समझकर बात करनी है और किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह देने से पहले भी विचार करना है. ग्राहक से किया हुआ वादा पूरा करने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए सोच समझकर वादा करें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, जांच पड़ताल के बाद ही कोई सौदा करें. दोस्ती में सतर्क रहें हंसी मजाक करें लेकिन अपनी लिमिट में रहकर ही करें. पार्टनर के साथ रुठने मनाने का दौर जारी रहने वाला है. किसी जरुरी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है. दांपत्य जीवन अच्छा बीतेगा, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपके कार्य आसान होंगे. सेहत की बात करें तो वह आज के दिन ठीक रहेगी.

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन राशिफल

मीन राशि (Pisces): आज आपका कई बदलावों से सामना हो सकता है. कार्यस्थल पर भी आपको कुछ नए कार्य सौंपे जा सकते हैं. खाली समय को यूं ही न जाने दें, उसमें कुछ न कुछ सीखते रहने का प्रयास करें. आपकी योजनाएं सफल होंगी और धन के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. आपकी प्रतिभा देखकर कोई बड़ा अवसर या सहयोग मिल सकता है. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें, तो वहीं दूसरी ओर पिता के सुझावों को महत्व दें. स्वास्थ्य में मौसम परिवर्तन के कारण कफ, खांसी या गले से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

Tags:
18 November 2025 Rashifal18 November RashifalAaj Ka RashifalKal Ka RashifalToday HoroscopeToday Horoscope 18 Novembertoday rashifal
Kal Ka Rashifal 18 November 2025: इन 4 राशियों को मिलने वाली है सफलता, लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस!पढ़ें अपना कल का राशिफल - Photo Gallery

