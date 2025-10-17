Kal Ka Rashifal 18 October 2025: आज है धनतेरस, इन राशियों को होगा बड़ा धन लाभ, व्यापार में होगा मुनाफा, जानें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal, 18 October 2025 : 18 अक्टूबर शनिवार का दिन ग्रहीय स्थिति और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है. आज चंद्रमा सिंह राशि में सूर्य तुला राशि में बुध और मंगल के साथ रहेंगे. आज धनत्रयोदशी तिथि, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्म योग है. धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी इसलिए, इस दिन मां लक्ष्मी के साथ-साथ समृद्धि और धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है. आज के दिन की ग्रहों की चाल किन राशि के लोगों के लिए रहेगी अनुकूल? आज किसे मिलेगा भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद, कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा रंक,पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया दैनिक राशिफल-
मेष (Aries)
मेष- कामकाज से संबंधित बातों को गंभीरता से लें क्योंकि काम में नयापन और सुधार लाने वाला समय चल रहा है. ग्रहों की चाल आपके लिए अनुकूल है, जिसके चलते वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे. लव रिलेशन में पुराने मतभेद समाप्त होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. भाई-बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, उनके सहयोग से कोई बड़ा कार्य संपन्न होने की भी संभावना है. आज का दिन सेहत के प्रति सावधान रहने की सलाह दे रहा है, मौसम में आए परिवर्तन के कारण सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं होने की आशंका है.
वृष (Taurus)
वृष- कार्यों का बारीकी से मूल्यांकन करें यानी कि ध्यानपूर्वक रिचेक जरुर कर लें जिससे गलतियों को उसी समय सुधारा जा सके. पूर्व नियोजन करने के बाद भी भीड़ भाड़ के समय कार्यों के अव्यवस्थित होने की आशंका है. आपकी त्वरित और तीखी प्रतिक्रिया देने की आदत के कारण बेहद करीबी इंसान आज आपसे कुछ खफा हो सकते हैं. अनावश्यक खर्चों को टालने का प्रयास करें क्योंकि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना जरूरी है. दिनचर्या का अच्छे तरीके से पालन करें और समय अनुसार दवा और भोजन का सेवन करें.
मिथुन (Gemini)
मिथुन- फैशन या मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आय और खर्च दोनों में एक साथ वृद्धि होने की आशंका है, इसलिए सोच विचार कर बजट अनुसार कार्य करें. युवा वर्ग त्योहार का आनंद ले, लेकिन अपना पूरा समय सिर्फ मनोरंजन में ही व्यतीत न करें. दंपत्ति या जिन लोगों को रिश्ता तय हो चुका है, उन्हें अपने साथी के साथ अच्छे समय बिताने का अवसर मिलेगा. हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
कर्क (Cancer)
कर्क- जो लोग वाणी के माध्यम से पैसा कमाते हैं, यानी कि सिंगर है या डबिंग का काम करते हैं, उन्हें कुछ अच्छी जगह से ऑफर मिलने की संभावना है. जोखिमपूर्ण कार्यों से खुद को दूर रखें, क्योंकि आज आपके साथ आपसे जुड़े लोगों को भी नुकसान होने की आशंका है. दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बन सकता है. यदि संतान घर से दूर रहती है, तो उसके संपर्क में बने रहने का प्रयास करें. काम का प्रेशर आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है, जिस कारण आज आपको सिर दर्द की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है.
सिंह (Leo)
सिंह- कामकाज को लेकर थोड़ा परेशान दिखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ का आनंद लेने में पीछे हो सकते हैं. प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करते चलें, ग्राहक संख्या में अपने आप वृद्धि होगी. दोस्त यार के साथ मिलकर नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बन सकती है. पारिवारिक सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा. युवा वर्ग की तीव्र सोच कभी-कभी दूसरों को असहज कर सकती है. यात्रा की योजना है तो सभी जरूरी दवा साथ जरूर ले जाएं क्योंकि यात्रा के दौरान सेहत से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
कन्या (Virgo)
कन्या- किसी भी अनुचित काम में रुचि लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है, इस ओर सतर्क रहें. कर्मचारियों संग उचित तरीके से पेश आएं, गलत शब्दों का प्रयोग भी बिलकुल न करें अन्यथा वह कामकाज छोड़कर जा सकते हैं. भावनाओं को दबाकर रखने के बजाय व्यक्त करें क्योंकि भावनाओं को मन में ही रखने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है. घर के मुखिया बड़े खर्चों की योजना बनाते समय सतर्क रहें. दिनचर्या में बदलाव से ऊर्जा स्तर कम हो सकता है.
तुला (Libra)
तुला- अज्ञात चिंता के कारण कार्य में मन कम लगेगा, लेकिन फिर भी आपको चिंता को एक किनारे करते हुए कार्यों पर फोकस करना चाहिए. कार्यस्थल पर अनचाही परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका है, जिसे बहुत सहजता के साथ निपटाने का प्रयास करना है. ग्रहों का प्रभाव युवाओं के आत्म-विश्वास और अनुशासन को बढ़ाएगा. परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी संभव है, तो वहीं मित्रों के साथ संबंध बेहतर होंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सेहत की बात करें तो मानसिक थकावट होने से आप शारीरिक रूप से भी थका हुआ महसूस करेंगे.
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक- आपके सौम्य व्यवहार और बोलचाल से क्लाइंट प्रभावित होंगे, जिसके चलते आप अपने आज के दिन के टारगेट पूरा करने में सफल होंगे. कोई दुविधा बनी हुई है, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले, आपको कोई न कोई समाधान जरूर मिलेगा. अनुशासन की कमी से युवा वर्ग की दिनचर्या प्रभावित होगी और आज के दिन बहुत से कार्य अनियमित भी हो सकते हैं. पारिवारिक वातावरण में गंभीरता और उदासी की झलक दिखाई दे सकती है. खाने-पीने की गलत आदतों से बचने की आवश्यकता है क्योंकि खानपान ठीक न होने के कारण पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
धनु (Sagittarius)
धनु- इस राशि के लोगों को अपने दृष्टिकोण में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि सकारात्मकता में भी नकारात्मकता खोजने की गलत आदत आपको अवसर से वंचित कर सकती है. विद्यार्थी वर्ग को नियमित रूप से अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, आपके प्रयास से करियर और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. यदि रिश्तों में कुछ अनबन का सामना कर रहे हैं, तो आज के दिन संवाद और समझदारी से उसे सुलझाने का मौका मिलेगा. पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हल्का और संतुलित आहार लें.
मकर (Capricorn)
मकर- आज के दिन आप बॉस और सीनियर से जमकर प्रशंसा बटोरने वाले हैं, जो आपको आगे भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगी. प्रचार प्रसार के लिए की गई मेहनत रंग लाएगी और आज आपके हाथ कोई बड़ी डील लगेगी. युवा वर्ग ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें. बच्चों की पढ़ाई में मदद करें, साथ ही उनसे अन्य टॉपिक पर खुलकर बात करें. काम और आराम के बीच संतुलन बनाकर चलें क्योंकि अनावश्यक तनाव और थकावट के कारण बीमार महसूस कर सकते हैं.
कुंभ (Aquarius)
कुंभ- आज के दिन कार्यभार ज्यादा रहेगा. नई पार्टियों तथा नए लोगों के साथ महत्वपूर्ण व्यावसायिक संबंध बनेंगे. व्यापार से जुड़े सभी कानूनी कार्य पूरे करके रखें अन्यथा आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है. युवा वर्ग रिश्तों की उधेड़बुन को लेकर परेशान रहेंगे, कौन अपना है और कौन अपने होने का दिखावा कर रहा है कुछ इस तरह की दिक्कतों से घिरे हुए नजर आने वाले हैं. दंपति को संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त होने की संभावना है. दांतों का ध्यान रखें, किसी पुरानी समस्या के उभरने की आशंका है.
मीन (Pisces)
मीन- नौकरीपेशा लोगों को आज के दिन कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पिछले अनुभव काम आएंगे और व्यापारी वर्ग पुराने अनुभवों के आधार पर अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सफल होंगे. किसी नए काम को शुरू करने का विचार बनेगा. विद्यार्थी वर्ग या फिर जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह योजना बनाकर अध्ययन करें. यदि जीवनसाथी के साथ बातचीत बंद थी, तो आज वह नाराजगी दूर होगी. घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयास करें. सेहतमंद रहने के लिए आपका तनाव से दूर रहना जरूरी है.