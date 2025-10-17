Kal Ka Rashifal 18 October 2025: आज है धनतेरस, इन राशियों को होगा बड़ा धन लाभ, व्यापार में होगा मुनाफा, जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal, 18 October 2025 : 18 अक्टूबर शनिवार का दिन ग्रहीय स्थिति और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है. आज चंद्रमा सिंह राशि में सूर्य तुला राशि में बुध और मंगल के साथ रहेंगे. आज धनत्रयोदशी तिथि, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्म योग है. धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी इसलिए, इस दिन मां लक्ष्मी के साथ-साथ समृद्धि और धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है. आज के दिन की ग्रहों की चाल किन राशि के लोगों के लिए रहेगी अनुकूल? आज किसे मिलेगा भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद, कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा रंक,पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया दैनिक राशिफल-