Kal Ka Rashifal 16 October 2025: सोने की तरह चमकेगी इन 5 राशि वालों की किस्मत, धन लाभ के हैं योग, जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal, 16 October 2025 : आज के दिन स्वग्रही चंद्रमा अपना घर छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र और शुभ योग है. सुबह 10:35 तक भद्रा रहेगी, इसलिए शुभ कार्यों की शुरुआत इस समय के बाद ही करें. ग्रहीय स्थिति को देखते हुए मेष राशि के लोगों को जालसाजों से सतर्क रहना है क्योंकि कोई ठगी आपको चूना लगा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर मिथुन राशि के लोगों को दूसरों के सामने नपा तुला ही बोलना है क्योंकि आपके शब्दों को पकड़ा जा सकता है. अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया दैनिक राशिफल-