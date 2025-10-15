Kal Ka Rashifal 16 October 2025: सोने की तरह चमकेगी इन 5 राशि वालों की किस्मत, धन लाभ के हैं योग, जानें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal, 16 October 2025 : आज के दिन स्वग्रही चंद्रमा अपना घर छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र और शुभ योग है. सुबह 10:35 तक भद्रा रहेगी, इसलिए शुभ कार्यों की शुरुआत इस समय के बाद ही करें. ग्रहीय स्थिति को देखते हुए मेष राशि के लोगों को जालसाजों से सतर्क रहना है क्योंकि कोई ठगी आपको चूना लगा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर मिथुन राशि के लोगों को दूसरों के सामने नपा तुला ही बोलना है क्योंकि आपके शब्दों को पकड़ा जा सकता है. अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया दैनिक राशिफल-
मेष (Aries)
मेष - जालसाजों से दूर और सतर्क रहना है, कोई नौकरी का लालच देकर ठगने का काम कर सकता है. कारोबार में कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते पिछले दिन की तुलना में आय में कुछ कमी आने की भी आशंका है. युवाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों का भार बढ़ने की संभावना है, जिस कारण आज आपको एक साथ कई जगह ध्यान देना पड़ सकता है. पिता की सलाह आपके लिए हितकर साबित होगी, कोई भी फैसला लेने से पहले उनके साथ विमर्श जरूर करें. क्रोध पर नियंत्रण करना है, आज के दिन छोटी-छोटी बातों को लेकर पार्टनर संग झगड़ा और सिर दर्द की समस्या हो सकती है.
वृष (Taurus)
वृष - ऑफिशियल कार्यों में व्यवधान आने की आशंका है. कार्य अधिक है, तो परेशान न हो बल्कि धैर्य के साथ कार्य करें. व्यापारिक व्यवस्था चुस्त दुरूस्त रखें, तभी आप उतार चढ़ाव जैसी स्थिति का सामना कर सकेंगे. कुछ विषयों को समझने में कठिनाई महसूस हो सकती है, ऐसे में निःसंकोच अध्यापक से सलाह लें. पारिवारिक झगड़े से परेशान होकर संपत्ति बंटवारा जैसा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिसे फिलहाल के लिए टालना चाहिए. बाहर का भोजन नहीं करना है, घर में भी तेल मसाले वाले खाने से परहेज करना है, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ने की आशंका है.
मिथुन (Gemini)
मिथुन - अनावश्यक क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी वाणी पर पड़ेगा. जो लोग पब्लिक डीलिंग से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें दूसरों से बहुत नपा तुला बोलना है क्योंकि आज आपके शब्दों को पकड़ा जा सकता है. प्रचार-प्रसार के लिए ग्राहकों को अच्छे गिफ्ट और डिस्काउंट देने जैसे स्कीम पर विचार करना चाहिए. गिले शिकवे वाली बातों को ज्यादा खींचना उचित नहीं है, यदि आप बड़े है तो छोटों की गलतियों को माफ करें. मोटापे को लेकर कुछ परेशान दिखेंगे, लिवर भी फैटी स्टेज में जा सकता है, इसलिए नियमित रुप से व्यायाम करना शुरू कर दें.
कर्क (Cancer)
कर्क - ग्रहीय स्थिति को देखते हुए कम समय और मेहनत में ज्यादा काम करने की कोशिश करें. सिर्फ तकनीकियों को सीख लेने से काम नहीं चलने वाला है बल्कि आपका इसमें एक्सपर्ट होना भी जरूरी है. लेनदेन के कारण किसी पुराने ग्राहक से नोकझोंक होने की आशंका है. पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी, सब मिलकर त्योहार के स्वागत की तैयारी करेंगे. मौसमी बदलाव के कारण सेहत नरम हो सकती है, इस ओर पहले से सतर्क रहें.
सिंह (Leo)
सिंह - दूसरों के कार्यों के साथ अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करते रहना आपके लिए जरूरी है, अन्यथा कार्य के मामले में आप लोगों से पीछे हो सकते हैं. कारोबारियों को भविष्य का लाभ देखते हुए अभी का लालच छोड़ना होगा. जोश में आकर खर्चा तो कर लेंगे, लेकिन बाद में इसका पछतावा भी हो सकता है, इसलिए बजट अनुसार ही सारे कार्य करने के प्रयास करें. यदि कहीं रिश्ते की बात चल रही थी, तो आज अपेक्षा जनक जवाब मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य संबंधित मामलों में नींद न पूरी होने की वजह से सिर दर्द और भारीपन सा महसूस हो सकता है.
कन्या (Virgo)
कन्या - इस राशि की कामकाजी महिलाओं को घर में भी मुख्य भूमिका निभानी पड़ सकती है. ठोस प्लानिंग न होने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. झगड़े वाली बातों को अवॉइड करने में ही समझदारी है अन्यथा पार्टनर के साथ हुआ विवाद आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है. संतान पर नजर रखें, इस समय उनकी संगत और स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ने की आशंका है. दोस्त यारों के बहकावे में आकर वह कोई गलत कदम उठा सकते हैं.दर्द बढ़ाने वाली बीमारियों को लेकर सतर्कता बरतें, फर्श पर लेटने बैठने से बचना है, कमर दर्द से ज्यादा परेशान हो सकते हैं.
तुला (Libra)
तुला - नए कार्यों की जिम्मेदारियों को लेने से पहले उन्हें बखूबी समझ लें, क्योंकि लोगों को आपसे उम्मीद है और आपको भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है. व्यापारियों के लिए आज का दिन कठिन हो सकता है, गलतियों से बचें. जिन युवाओं का रिश्ता तय हो गया है, उनकी पार्टनर संग बातचीत या मुलाकात का सिलसिला आज से शुरु हो सकता है. किसी गरीब या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद आपके कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराने में मदद करेगा. सेहत में स्थितियां अनुकूल रहेगी, बस खानपान में सावधानी रखें.
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक - किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकलता है न कि चुप रहने से, इसलिए अपनी समस्याओं को दूसरे संग साझा जरूर करें. काम अधिक होने के कारण आज कर्मचारियों के साथ आपको भी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. अन्य रिश्तों की तुलना में लव रिलेशन को सबसे ऊपर रखेंगे, जिस कारण आपके कुछ करीबी मित्र नाराज भी हो सकते हैं. अपनी छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और बाहर जाने के बजाय इसे परिवार के साथ मनाएं. सेहत में निकट या दूर दृष्टि जैसे दोष से परेशान हो सकते हैं, खानपान अच्छा रखे और किसी अच्छे नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें.
धनु (Sagittarius)
धनु - नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव में आ जाने के कारण मन काम से जी चुरायेगा लेकिन आपको कमजोर न पड़ते हुए उन्नति के लिए आगे बढ़ना हैं. छोटे-छोटे सौदे के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे. किसी दूसरे व्यक्ति के काम से यात्रा करनी पड़ सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर बनाए रखने के लिए बजट के अनुसार ही खर्च करें, साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी बचत करने की सलाह दें. सेहत में स्वास्थ्य को लेकर वे लोग जो गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं, वह दवा खाना न भूलें.
मकर (Capricorn)
मकर - नौकरी करते हुए ज्ञानार्जन की इच्छा जाग्रत हो सकती है, जिसके लिए ऑनलाइन खोजबीन आज से ही शुरु करने वाले हैं. बड़े कार्यों को करते समय जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य और साहस के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे. युवा वर्ग अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और इसी आधार पर निर्णय लें. अपने निर्णय पर संशय मत रखें. संतान की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और यदि वह कुछ कलात्मक सीखने की सोचे तो आप उन्हें आगे बढ़ाएं. स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, इसको हल्के में न ले तत्परता बरतते हुए तुरंत इलाज लेना ही अकलमंदी है.
कुंभ (Aquarius)
कुंभ - कार्यस्थल पर आपका उच्च प्रदर्शन विदेश के रास्ते खोलेगा, संभावना है कि आपको विदेश जाने के अवसर मिलेंगे. इस समय सिर्फ अपने पुराने कार्यों पर ही ध्यान दें, नए काम या विचार को कुछ समय के लिए स्थगित करें. विद्यार्थी वर्ग के लिए अध्ययन संबंधी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जिसका आपको पूरा- पूरा लाभ उठाना है. परिवार में बहुत ही सोच समझ कर विचार व्यक्त करें ताकि आपके द्वारा दिए गए सुझाव सभी को खुश करने वाले हो. गर्भवती महिलाओं को सेहत के मामले में सतर्क रहना है, बड़े बुजुर्गों और डॉक्टर द्वारा बताए गए जरूरी एहतियात का पालन करें.
मीन (Pisces)
मीन - ऑफिस में कंपटीशन करने से पीछे नहीं रहना है, क्योंकि कंपटीशन प्रतिभा को और निखारने का काम कर सकता है. व्यापारी वर्ग प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो दोनों पहलुओं में सफलता मिलने की उम्मीद है. युवा वर्ग कंठस्थ करने वाले कार्य को ब्रह्म मुहूर्त में करें, इससे विषय आपको लंबे समय के लिए याद रहेंगे. दांपत्य जीवन के तनाव को कम करने के लिए गलतफहमियों को दूर करने प्रयास करें. लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है, क्योंकि खाली पेट रहने के कारण गैस्ट्रिक की समस्या होने की आशंका है.