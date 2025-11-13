Aaj Ka Rashifal 14 November 2025: लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस-करियर में मिलेगा भाग्य का साथ! जानें यहां आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal, 14 November 2025 : ग्रहीय स्थिति के आधार पर तैयार किया जाने वाला राशिफल आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी देने में मदद करता है. दैनिक राशिफल में आपके करियर, कारोबार, सेहत और परिवार जैसे पहलुओं पर ग्रहीय स्थिति से पड़ने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा जाती है. आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी तिथि, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और ऐन्द्र योग है. ग्रहीय प्रभाव में कैसा बीतेगा आपका दिन, क्या आज आपका होगा चुनौतियों से सामना या अवसरों का स्वागत करने का मिलेगा मौका. पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया मेष से लेकर मीन तक सभी 14 राशियों का दैनिक राशिफल-
मेष राशिफल
मेष राशि (Aries): मैनेजमेंट करने की आप में बहुत कला अच्छी है, जिसको देखते हुए टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. कारोबार में एकदम से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करके चलें. युवा अपने रिलेशन को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. आपकी खर्च करने की आदत देखकर घर के बड़े बुजुर्ग चिंतित हो सकते हैं. धन का कुछ हिस्सा आध्यात्मिक कार्यों में खर्च करें. दिन में किसी भी समय कुछ देर ही सही लेकिन धार्मिक पुस्तक का अध्ययन जरुर करें. जिम, एक्सरसाइज आदि करते हैं तो आज सिर्फ हल्की फुल्की ही एक्सरसाइज करें क्योंकि नसों में खिंचाव होने की आशंका है.
वृष राशिफल
वृष राशि (Taurus): कार्यस्थल पर विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ मेलजोल बढ़ाने से बचना है. लेनदेन के मामले में आप जितना सतर्क रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. क्रेडिट कार्ड या लोन आदि पर कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं. किसी कारण आज पढ़ाई करने में असमर्थ रहेंगे. संतान का कैसे लोगों के साथ बैठना-उठना है, उनकी संगत कैसी है आदि बातों पर नजर रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर जीवनसाथी पर क्रोध करने से बचना है. स्किन केयर को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, आज से कुछ स्किन केयर से जुड़े काम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं.
मिथुन राशिफल
मिथुन राशि (Gemini): प्रोफेशनलिज्म के गुणों को विकसित करें क्योंकि कार्यस्थल पर व्यवहारिक होना जरूरी है. व्यापारी धैर्य से काम करें, नए प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा निवेश करने से बचना है. ग्रहीय स्थिति आपको कुछ नया सीखने करने के लिए प्रेरित करेगी, जिसकी खोजबीन आप इंटरनेट पर करते हुए नजर आ सकते हैं. आज आप जो भी काम करेंगे वह पूरे मन से करेंगे. दोस्तों की आपके जीवन में अहम भूमिका है, इसलिए उनके संपर्क में बने रहने का प्रयास करें. किसी रिश्तेदार के आगमन या आपका उनके घर जाना हो सकता है. सेहत का ध्यान रखें, आई इंफेक्शन होने के संकेत है, स्क्रीनिंग का काम करते हैं या फिर बाहर आना-जाना अधिक है तो चश्मे का प्रयोग जरूर करें.
कर्क राशिफल
कर्क राशि (Cancer): कार्यों को रीचेक जरूर करें क्योंकि आज कुछ लोग बारीकी से आपके कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं. बिजनेस पार्टनर यदि दूर है, तो फोन के माध्यम से सलाह मशविरा करें लेकिन उनके सहमति के बिना कोई भी निर्णय न लें. लव रिलेशन में अहम के टकराव से बचें. आपकी बातों का लोगों पर गहरा असर पड़ेगा, अपनी इस कला का प्रयोग करते हुए अपने से छोटे सदस्यों को मोटिवेट करें. दूसरे की सफलता को देखकर मन में ईर्ष्या भाव आ सकता है, लेकिन यह समय ईर्ष्या करने का नहीं है बल्कि अपनी कमियों को सुधारने का है. पारिवारिक यात्रा के योग है. सिर पर किसी तरह की चोट लगने की आशंका है, यदि दुपहिया वाहन चलाते है तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें.
सिंह राशिफल
सिंह राशि (Leo): ग्रहीय स्थिति आपके लिए अनुकूल है, कार्यस्थल का माहौल ठीक रहेगा. आज के दिन टास्क को समय अनुसार पूरा करने में सफल होंगे. ज्ञान का दंभ भरने से बचना है, यदि आपसे छोटा व्यक्ति भी आपको कोई सलाह दे रहा है, तो उसे सुनने और मानने में संकोच न करें. विवाह योग्य लोगों की रिश्ते की बात को लेकर घर के लोग परेशान हो सकते हैं. मन साफ और शुद्ध रखें, नकारात्मक विचार आप पर हावी हो सकते हैं. कोई गलत कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके साथी ऐसा होने नहीं देंगे. कल तक आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी समस्याएं थी, आज उनमें सुधार देखने को मिलेंगे.
कन्या राशिफल
कन्या राशि (Virgo): किसी नए काम की शुरुआत की योजना बना सकते हैं. कारोबार में किसी ग्राहक के साथ लेनदेन को लेकर बहस बाजी होने की आशंका है. मानसिक परेशानी का निवारण होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आज अपने करीबियों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. दोस्ती यारी और प्रेम संबंध मजबूत होगा. बहन की सेहत का ध्यान रखें और उन्हें भी अपना ध्यान रखने की सलाह दें. पढ़ने पढ़ाने के कार्य में दिलचस्पी बढ़ेगी या फिर कुछ इस तरह के रोजगार प्राप्त होने की भी संभावना है. जुकाम, खांसी की समस्या को हल्के में नहीं लेना है, नियमित रुप से दवा लें साथ ही इससे जुड़े परहेज का सख्ती से पालन करें.
तुला राशिफल
तुला राशि (Libra): अच्छे तालमेल और सामंजस्य की वजह से कार्य निर्विघ्न पूरे करने में सफल होंगे. जो लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्हें नए क्लाइंट मिलने की संभावना है. कोई रिश्ता या डील तय करने जा रहे हैं, तो जांच पड़ताल किये बिना करने से बचें . दोस्तों के साथ मनोरंजन का प्लान बनेगा, लेकिन आपको घर से बहुत दूर जाने से बचना चाहिए. माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें, आपकी छोटी सी लापरवाही उनके स्वास्थ्य में गिरावट के साथ आपके लिए भी चिंता का विषय बन सकता है. सुबह के समय सेहत कुछ नरम लग सकती है, लेकिन अपरान्ह के बाद से आपको सेहत में सुधार महसूस होगा.
वृश्चिक राशिफल
वृश्चिक राशि (Scorpio): नौकरीपेशा लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी. फोकस होकर कार्य करें, फिर चाहे वह कार्यस्थल हो या घर, दोनों ही स्थल पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है. जो लोग जॉब की तलाश में है, उन्हें कोई अच्छा प्लेटफार्म मिलने की संभावना है. परिवार का वातावरण शांत रहेगा, शाम के बाद का समय आनंदमयी रहेगा. मिसकम्युनिकेशन के कारण रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है, जिसे समय रहते दूर करने का प्रयास करें. घर के मुखिया की देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने की आशंका है. आज के दिन महिलाओं को सेहत के मामले में अलर्ट रहना है, ठंड लगने की वजह से स्वास्थ्य खराब हो सकता है.
धनु राशिफल
धनु राशि (Sagittarius): अभी तक आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे दूसरे के साथ साझा करने का मौका मिलेगा. कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे बढ़कर आना पड़ सकता है. तकनीकी खराबी के कारण कार्यों में कुछ देरी की आशंका है. युवा पुस्तकों और नोटबुक का रखरखाव अच्छे से करें. मेल मिलाप की बातों को लेकर पार्टनर संग कुछ झगड़ा होने की आशंका है तो वहीं दूसरी ओर सगे संबंधियों से आपके संबंध घनिष्ठ होंगे. पिता संग यदि आपके संबंध ठीक नहीं है तो सुधारने की कोशिश आज से ही शुरु कर दें, निश्चित रुप से सफलता मिलेगी. पैरों की केयर करें, फिसलन वाली जगह पर सावधानीपूर्वक चलें क्योंकि आपको चोट लगने की आशंका है.
मकर राशिफल
मकर राशि (Capricorn): इंजीनियरिंग, आईटी और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, ऐसी स्थिति में आपको असफलता से घबराना नहीं है और लगातार प्रयास करना है. व्यापारी वर्ग के कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़ने की संभावना है. परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. आप आगे बढ़ने की सोचेंगे लेकिन बीती बातें आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करेंगी. परिवार के लोगों की आपसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी, जिसे पूरा करने के चलते आप कुछ तनाव में आ सकते हैं. सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, पेट के निचले हिस्से और कमर में दर्द होने की आशंका है.
कुंभ राशिफल
कुंभ राशि (Aquarius): नए परिवर्तनों को स्वीकार करें क्योंकि इनके माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत है, माता-पिता की ओर से भी आपको कुछ आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है. आपका कोई झूठ सबके सामने आ सकता है, अपनी गलतियों पर और पर्दा डालने के बजाय उसे स्वीकार कर माफी मांगे. भविष्य संबंधी कार्यों पर बहुत अधिक जोर देने से बचना है अभी वर्तमान में फोकस करें. करीबी व्यक्ति या पार्टनर का साथ तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा. रक्तचाप कम ज्यादा होने के कारण सेहत नरम रहेगी.
मीन राशिफल
मीन राशि (Pisces): शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों पर कार्यभार बढ़ सकता है. दोपहर के बाद का समय व्यापारी वर्ग के लिए निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा, इसलिए कोई भी फैसला मध्यान्ह के बाद ही लें. युवा वर्ग अपनी सकारात्मक सोच से कुछ खास लोगों का ध्यान अपनी और खींचने में सफल होंगे. एकजुटता को बढ़ावा दे, घर में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहे. प्रॉपर्टी से जुड़े काम में अभी कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, यात्रा से परहेज करें यदि किसी कारणवश जाना पड़ता है तो आवश्यक दवा साथ ले जाना न भूलें.