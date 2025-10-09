Aaj Ka Rashifal 10 October 2025: छात्रों के लिए ये समय है खास, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal, 10 October 2025: आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि, कृतिका नक्षत्र और सिद्धि योग है. चंद्रमा उच्चस्थ राशि यानी की वृष राशि में रहेंगे. पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन द्वारा रखा जाने वाला करवा चौथ का खास पर्व भी आज है. धार्मिक दृष्टि, ग्रहों की चाल, नक्षत्र और योग के संयोग में कैसा बीतेगा आपका आज का दिन. जानने के लिए पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल
मेष
मेष: किसी से अपनी तुलना न करें अन्यथा मन में हीन भावना आ सकती है. मेहनत का सिलसिला जारी रखें, ऑफिस मैनेजमेंट आपके काम से बहुत प्रभावित है. आज खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, यह ऊर्जा क्रोध को भी जन्म दे सकती है, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करना होगा. भविष्य के लिए कुछ निवेश कर सकते हैं. आज के दिन की शुरुआत हर्ष के साथ करनी है, नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें. एनर्जी के देवता हनुमान जी के मन्दिर जी के दर्शन करें. अनावश्यक कर्ज न बढ़ाएं, बहुत जरूरत हो तभी किसी से उधार लें. घरेलू मामलों में गड़े मुर्दे न उखाड़ें. वातावरण प्रफुल्लित रखें. अनावश्यक तनाव लेने के कारण सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
वृष
वृष: प्रोफेशनल तरीके से कार्य करने से लाभ होगा, यदि प्रमोशन के लिए कुछ नया कोर्स या ज्ञान लेने की जरूरत लग रही हो, तो उसको भी कर सकते हैं. आलस्य से कार्यों को खराब न होने दें, कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी होगा. कारोबार में इनकम के नये द्वार खुलने की संभावना है. मित्रों का सहयोग मिलेगा, हो सकता है कि जिससे आपकी ट्यूनिंग कम रही हो वह भी आपकी मदद कर दें. अनावश्यक क्रोध से बचें और मन शांत रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करते चलें. फिटनेस का ध्यान रखिए, नियमित रुप से व्यायाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
मिथुन
मिथुन: आज आतुर न हो अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य को देखना होगा. आहिस्ता-आहिस्ता ही सही सारे कार्य बनते चले जाएंगे. सुख-समृद्धि के साधन बढ़ेंगें, वाहन या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं. आज आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, दिल की बात दूसरों से शेयर कर सकते हैं. मानसिक क्षमता पूर्ण है शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने होंगे. आज अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है, आपकी कम्यूनिकेशन स्किल सबको बहुत पसंद आने वाली है लोग इस बात की प्रशंसा भी करेंगे. घर से ज्यादा ऑफिस में फोकस करने का समय चल रहा है. अपनी दिनचर्या में कोई आऊटडोर खेल अवश्य जोड़ें, खेलने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर लाभ होगा.
कर्क
कर्क: सुख के स्थान पर पैकेज को महत्व दें घर से दूर जाने का मौका मिले, जिसमें सैलरी अधिक हो तो जाना चाहिए. अपने साथ काम करने वालों पर क्रोध या झुंझलाएं नहीं, अनावश्यक ऊंचा न बोलें. नये कपड़े या सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुएं की खरीद में धन खर्च होने की आशंका है. धार्मिक यात्रा का प्लान करें देवी दर्शन के लिए जा सकते हैं. चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें, अचानक से कोई समस्या सामने आ सकती है. अभाव में रहने से प्रभाव बढ़ता है इसलिए सुख-सुविधाओं के प्रति अधिक आकर्षित न हों. सेहत की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन खानपान के मामले में आपको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है.
सिंह
सिंह: ऑफिस की गुप्त जानकारी को किसी से शेयर न करें अन्यथा अपयश मिल सकता है. कोई घूस या गलत तरीके का धन देने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए. कठोर परिश्रम के बाद भी फल की प्राप्ति न हो तो धैर्य रखें भाग्य आपके साथ है. कुल में वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं चल रही है.आज कोई भी कार्य करें, उसे और बेहतर करने की कोशिश करनी होगी. पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होगा, बड़े भाई को भी मान सम्मान दें. आहार पौष्टिक लें, पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर सकती है. तो वहीं आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम होने की भी आशंका है.
कन्या
कन्या: आज आप स्वयं को अपडेट करते हुए, अपनी पदोन्नति के दावेदार बन सकते हैं. व्यापार की अभिलाषा रखने वालों को नए काम शुरू करने के लिए पर्याप्त धन मिल सकता है, प्रयास करते रहें. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो आपको काफी सुख का अनुभव कराएगी. जो भी काम करें उसको प्रसन्नचित्त होकर करें. आज बहुत अधिक गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है. घरेलू वातावरण को प्रफुल्लित रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है सबको साथ लेकर चलना होगा अन्यथा संबंधों में दरार आ सकती है. आज किस्मत आपके साथ है. बस मेहनत करते रहिए, ऐसा न हो कि कर्म में कमी रह जाए. ज्यादा दिखावे में धन न खर्च करें, अपनी क्षमताओं के अनुसार ही ब्रांड तय करें. सामाजिक छवि के लिए अपनी क्षमता से ऊंचे ब्रांड की ओर आकर्षित होने से बचना होगा. स्किन संबंधित समस्या होने की आशंका है.
तुला
तुला: बैलेंस आपके नेचर में है आज बस इसी ओर ध्यान देना होगा, जो भी बोले बहुत सधा हुआ होना चाहिए.सौन्दर्य प्रसाधन का कार्य करने वाले आज नये प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में न लें, धन लॉस हो सकता है. प्रतिद्वंद्वियों को पराजित करने में सफल होंगे. मात्र गंभीर बातों से कुछ नहीं होने वाला, आज से ही जैसा सोचे वैसा ही बोले और जैसा बोले वैसा ही करें. आज थोड़ा अज्ञात भय अनुभव हो सकता है. कोई भी काम करते समय सजगता तो होनी चाहिए लेकिन भय नहीं. आज जो भी काम करें पूरे मन लगाकर करें और अच्छे से करें. पेट संबंधी रोग हो सकते हैं खाते समय यह ध्यान रखें कि बहुत तला-भुना न खाएं. अधिक मिर्च वाली वस्तुओं से भी बचें.
वृश्चिक
वृश्चिक: खुद को हैरान परेशान या थका हुआ महसूस न करें, अगर ऐसी स्थिति है तो आज जिम्मेदारियों का भार उतार कर आराम कर सकते है. आपके सहयोग से पिता की उन्नति हो सकती है. उनको आपकी आवश्यकता हो तो बढ़- चढ़ कर मदद करें. ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय, औरन को शीतल करै, आपहु शीतल होय आज यही मूल मंत्र है. जीवनसाथी के नाम से निवेश कर सकते हैं. नया काम शुरू करने का समय है, विदेश से संबंधित काम भी बन सकते हैं. यारी दोस्ती में एक सीमा तक ही समय खर्च करें. जिन महिलाओं को कमर दर्द की समस्या पहले से है, उन्हें आज अपना खास ध्यान रखना है. नशा करने के बाद वाहन प्रयोग बिलकुल न करें, क्योंकि नशे के कारण किसी तरह की दुर्घटना होने की आशंका है.
धनु
धनु: लक्ष्य को साध कर कार्य करें और किसी भी मौके को हाथ से जाने न दें. टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर नई चीज खरीदने की सोच रहें हैं, तो आज खरीद सकते हैं. नकारात्मक सोचने की आवश्यकता नहीं है, व्यस्त रहें मस्त रहें. घर के काम को भी वरीयता दें साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएं. खाने की वस्तु दान कर सकते हैं. वाहन बदलने की संभावनाएं बन बनी हुई है. नसों से संबंधित दिक्कतों हो सकती है. खासतौर पर यदि आपके बैठने या लेटने का तरीका सही नहीं है तो उस पर विशेष ध्यान रखें. सुख शांति को महत्व दें, धनार्जन ही केवल आपका लक्ष्य नहीं है बल्कि सुख शांति के साथ जीवन जीना ही असली सुख है. सेहत को ध्यान में रखते हुए आज जल यात्रा या बोटिंग से बचना रहें, यदि आप स्विमिंग करते हो तो आज न करें.
मकर
मकर: आपके काम का लेखा जोखा जनसंपर्क पर निर्भर करता है इसलिए जनसंपर्क को बढ़ाने पर ध्यान दें. कहीं बोलने का मौका मिले तो बेबाक हो कर बोलों, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. बच्चों के लिए आज का दिन कंपटीशन में जीत दिलाने वाला है. व्यापारी वर्ग धन का काम अपने बहुत भरोसेमंद व्यक्ति को ही सौंपे. गणपति जी की कृपा से आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है. स्वास्थ्य को देखते हुए आपको नियमित योग करना चाहिए. आज माता पक्ष यानी ननिहाल में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. सुरक्षा का ध्यान रखें यदि आप दो पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं यदि चार पहिया वाहन चलाते हो तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं.
कुंभ
कुम्भ: कर्मक्षेत्र में बेहतर काम से अपनी स्थिति काफी मजबूत करेंगे. आपके शौर्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कठोर परिश्रम करते रहें परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे. जिन लोगों का भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, उनको इस मामले में राहत मिल सकती है. घर या आस-पास के बगीचे में आज कोई फलदायक वृक्ष का बीजारोपण करें और साथ ही इसकी देखरेख की व्यवस्था भी करनी होगी. आज आपकी मधुर वाणी लोगों का दिल जीत सकती है.हर जगह आपके काम का डंका बजेगा इसलिए खूब काम करिए. किचन में गैस, बिजली के वायर, मेन स्विच आदि जो भी इलेक्ट्रिक की चीजें हैं, उनको लेकर आज के दिन सचेत रहें.
मीन
मीन: आज अपने मूल स्वरूप यानि चंचलता को अपना हथियार बनाये कार्य को करने में सहायता मिलेगी. आपको सुख से ज्यादा समृद्धि की ओर फोकस करना है. समय आपके लिए समृद्धि कारक चल रहा है.व्यापार शुरू करने के लिए बैंक से लोन मिलने की संभावना है. सुबह जल्दी उठ कर सूर्य नारायण को जल देना शुरू करें, ये उन बच्चों के लिए अधिक लाभकारी है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं. आलस्य से बचना होगा क्योंकि एक्टिव रहने में ही फायदे हैं. यदि आप वाहन बदलने की सोच रहे हैं. अभी कुछ समय के लिए रुक जाए. घर में अग्नि दुर्घटना का भय है इसलिए फायर सिक्योरिटी सिस्टम पर ध्यान देना होगा.