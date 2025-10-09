Aaj Ka Rashifal 10 October 2025: छात्रों के लिए ये समय है खास, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना आज का राशिफल

धनु

धनु: लक्ष्य को साध कर कार्य करें और किसी भी मौके को हाथ से जाने न दें. टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर नई चीज खरीदने की सोच रहें हैं, तो आज खरीद सकते हैं. नकारात्मक सोचने की आवश्यकता नहीं है, व्यस्त रहें मस्त रहें. घर के काम को भी वरीयता दें साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएं. खाने की वस्तु दान कर सकते हैं. वाहन बदलने की संभावनाएं बन बनी हुई है. नसों से संबंधित दिक्कतों हो सकती है. खासतौर पर यदि आपके बैठने या लेटने का तरीका सही नहीं है तो उस पर विशेष ध्यान रखें. सुख शांति को महत्व दें, धनार्जन ही केवल आपका लक्ष्य नहीं है बल्कि सुख शांति के साथ जीवन जीना ही असली सुख है. सेहत को ध्यान में रखते हुए आज जल यात्रा या बोटिंग से बचना रहें, यदि आप स्विमिंग करते हो तो आज न करें.