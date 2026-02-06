Kal Ka Rashifal: किसे मिलेगा व्यापार में लाभ तो किसकी होगी जॉब में तरक्की, यहां पढ़ें 7 फरवरी 2026 का मेष से मीन तक दैनिक राशिफल

कर्क राशि

परीक्षार्थियों के लिए शनिवार का दिन अच्छे परिणाम लाने वाला होगा. शनिवार को छात्र-छात्राओं को सफलता मिलने का योग बन रहा है. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. रोज़ डे पर यानी शनिवार को लवमेट के रिश्ते में सुधार आयेगा. राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीतिक रिश्तों का फायदा मिलेगा और सारे काम आसानी से पूरे होंगे. व्यापारियों को दूसरों की देखा-देखी में सामान रखने से बचना चाहिए. अपने विचार, विवेक और क्षमता के अनुसार निवेश करें. शनिवार को मुफ़्त में किसी भी चीज की उम्मीद करना बेकार है. अगर ऐसा है तो लालच में फंसकर आप झटका खा सकते हैं. पति-पत्नी के बीच खुशियों की बारिश हो सकती है.पैसों से जुड़े मामले खास तरीके से सुलझ सकते हैं. कोई मुकदमा जीतने के करीब पहुंच चुके हैं. आपको इससे फायदा होगा.