Aaj Ka Rashifal 05 October 2025: मेष, वृषभ, मिथुन राशि वालों की नए लोगों से हो सकती है मुलाकात, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 05 October 2025: आज आश्विन शुक्ल त्रयोदशी है, शतभिषा नक्षत्र और गंड योग है. आज के दिन की ग्रहों की स्थिति बात करें तो आर्थिक स्थिति के मामले में सजग रहने की जरूरत है, बेफिजूल के खर्च  के कारण आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. आलस्य और लापरवाही के कारण ऑफिशियल कार्य कुछ पेंडिंग लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, ऐसे मामले में सजग रहने की जरूरत है. कैसा रहेगा आज का दिन, जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

By: JP Yadav | Last Updated: October 5, 2025 6:48:38 AM IST

mesh - Photo Gallery
1/12

मेष

मेष- मेष राशि के लोग आज के दिन कुछ आलसी और लापरवाह प्रवृत्ति के दिखेंगे, जिसके चलते आप अपने हिस्से के काम सहकर्मी के ऊपर सौंप सकते हैं. कारोबार के प्रचार-प्रसार पर फोकस करें, जिसमें माउथ पब्लिसिटी ज्यादा कारगर साबित होगी. युवा वर्ग का विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है और मन की बात कहने में जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी है. पारिवारिक माहौल अच्छा और आनंदित रहेगा. सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करें, पैदल चलना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि जितना ज्यादा कैलोरी बर्न होगी, उतना ही आप फिजिकली फिट रहेंगे.

vrisabh - Photo Gallery
2/12

वृष

वृष- ग्रहों की चाल इस राशि के लोगों के कार्य में देरी कराने वाली चल रही है, ऐसे में आपको ज्यादा एक्टिव होना है जिससे मेहनत की जीत हो. व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण मन कुछ उदास रह सकता है, कारोबार में उतार-चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. युवा वर्ग का ध्यान मनोरंजन की ओर आकर्षित होगा जबकि इस समय आपको पढ़ाई पर फोकस करना है. दिखावे के खर्चे से बचना है, जो भी काम करें वह अपनी तथा अनुसार करें. पेट से संबंधित रोग होने की आशंका है, पित्त और गैस की समस्या से परेशान हो सकते हैं.

mithun - Photo Gallery
3/12

मिथुन

मिथुन- मिथुन राशि के लोग कार्यस्थल के विवादित मामलों में उलझने के बजाय उन्हें सुलझाने का प्रयास करें. व्यापारी वर्ग को क्रोध अधिक आएगा लेकिन सामाजिक छवि को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत कूल रहना है. युवा वर्ग यदि एडवेंचर्स ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सोच समझ कर प्लानिंग करें, बहुत अधिक जोखिमपूर्ण एडवेंचर को करने से बचना है. परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की कोशिश करनी होगी क्योंकि ग्रहों की चाल घर की शांति भंग करने के फिराक में है. ऋण लेकर खरीदारी करने से बचें और जरूरी चीजों पर ही खर्च करें. झुंझलाने की आदत से बचने का प्रयास करना है क्योंकि मानसिक तनाव में वृद्धि होने की आशंका है.

kark - Photo Gallery
4/12

कर्क

कर्क- इस राशि के लोगों को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है. व्यापारी वर्ग के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. युवा वर्ग को आज दिल की नहीं दिमाग की सुननी है, क्योंकि सिर्फ दिमाग ही आपको गलत राह पर जाने से रोक सकेगा. यदि परिवार संग कुछ बातें साझा करने का विचार बना रहे हैं, तो समय और माहौल देखकर ही अपनी बात रखें क्योंकि ग्रहों की चाल अनुकूल न होने के कारण लोगों से अपेक्षा के विपरीत रिएक्शन मिलने की आशंका है. सेहत आज के दिन ठीक रहने वाली है, बस कुछ योग और जरूरी एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें.

singh - Photo Gallery
5/12

सिंह

सिंह- सिंह राशि के लोगों को अपने काम बनाने के लिए दूसरों का अहित करने से बचना है. व्यापारी वर्ग कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ स्वयं भी चौकन्ना रहे, क्योंकि कुछ सामान गायब होने की आशंका है. जाने अनजाने कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं, जिनका खामियाजा न केवल आज बल्कि भविष्य में भुगतना पड़े, इसलिए अलर्ट रहें. घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें साथ ही उनकी सेहत को लेकर भी अलर्ट रहे. मन व्यथित होने के कारण धर्म-कर्म के काम भी ऊपरी मन से करेंगे. मन छोटी-छोटी बातों को लेकर भावुक और परेशान हो सकता है, जिस कारण आज थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे.

kanya - Photo Gallery
6/12

कन्या

कन्या- इस राशि के लोगों की कार्यों की प्रशंसा होगी और ऑफिस में आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे. कारोबार के लिए यदि कोई लोन लिया था, तो उसकी अदायगी की शुरुआत आज से शुरू कर सकेंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए युवा वर्ग के लिए दिन शुभ है, छात्रों को पढ़ाई में लाभकारी परिणाम मिलेंगे. बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, खेलकूद के समय उनके आसपास बने रहे क्योंकि उन्हें किसी नुकीली चीज से चोट लगने की आशंका है. यातायात से जुड़ी सभी सावधानी बरतें, यदि दो पहिया वाहन चलाते हैं, तो हेलमेट पहनना न भूलें.

tula - Photo Gallery
7/12

तुला

तुला- तुला राशि के लोग अपना काम जिम्मेदारी के साथ करें अन्यथा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है . कारोबार का विस्तार करते हुए अच्छा मुनाफ़ा अर्जित करने में सफल होंगे. युवा वर्ग की ज्ञान और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको प्रोफेशनल क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों के लोगों के रिश्तों में प्रेम और रोमांस की वृद्धि होगी. कुटुंब में खुशियों का आगमन होने के साथ ही घर-परिवार में शांति बनी रहेगी. सेहत की बात करें तो इंफेक्शन और हल्का-फुल्का बुखार होने की आशंका है, सेहत को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर ही बाहर निकले.

vrischik - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

वृश्चिक- इस राशि के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों के लिए आज का दिन लाभ प्राप्त करने का योग बना रहा है. व्यापारी वर्ग आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें, विशेष रूप से किसी बड़े निवेश से पहले. जीवनसाथी के साथ प्रेम से रहें और विवाद न करें. युवा वर्ग को किसी भी तरह की नशेबाजी से दूर रहना है और ड्राइविंग तो आज के दिन बिलकुल भी नहीं करनी है. सेहत को ध्यान में रखते हुए ऑयली और जंक फूड से परहेज करें, कोशिश करें कि रात का भोजन हल्का और सुपाच्य हो.

dhanu - Photo Gallery
9/12

धनु

धनु - धनु राशि के लोगों केर कार्यक्षेत्र में उन्नति के संकेत है, आज करियर से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. व्यापारी वर्ग के सामाजिक दायरे में बढ़ोत्तरी होगी, नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा और समाज के प्रतिष्ठित लोग आपके संपर्क में आएंगे. विद्यार्थी वर्ग मन लगाकर पढ़ाई करें और बीच-बीच में गुरु से मार्गदर्शन भी लेते रहें. वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको जीवनसाथी से प्रेम से बात करनी चाहिए. उम्रदराज लोगों को सेहत के मामले में अलर्ट रहना है, यदि हाई बीपी की शिकायत पहले से है, तो क्रोध करने से बचना है.

makar - Photo Gallery
10/12

मकर

मकर- इस राशि के लोगों को मेहनत का सकारात्मक फल प्राप्त होगा, जो उनकी प्रसन्नता बढ़ाने का काम करेगा. व्यापारी वर्ग धन कमाने की बजाय काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, क्योंकि लोगों का आप पर विश्वास होना ज्यादा जरूरी है. आज के दिन युवा वर्ग अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा रखे. कोई उत्तेजना न आने दें. परिवार को लेकर कहीं घूमने भी जा सकते हैं. फल और हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की आशंका लग रही है.

kumbh - Photo Gallery
11/12

कुंभ

कुंभ- कुंभ राशि के लोगों को करियर में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर आप समस्या का निदान ढूंढकर उसे खत्म कर सकेंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग को नए अवसर प्राप्त होंगे. यदि आपने पूर्व में किसी को उधारी पर अपना धन दिया था, तो वह पैसा वापस मिल सकता है. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना है. ठंडी खाने पीने की चीज सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होगी, खासतौर से गले में खराश और जुकाम की समस्या होने की आशंका है.

meen - Photo Gallery
12/12

मीन

मीन- इस राशि के नौकरीपेशा लोगों के करियर में तरक्की व उन्नति की राह मिलेगी. यदि किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इस दौरान सचेत रहना है और कार्यों को दोबारा चेक जरुर करना है. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए बेफिजूल खर्चे तो बिल्कुल न करें जितना हो सके अनावश्यक खर्चों को टालने का प्रयास करें. खेलकूद में रुचि रखने वाले युवाओं का किसी टीम में चयन होने की संभावना है. हाथों में दर्द, सूजन या नसों में खिंचाव होने की आशंका है, यदि जिम करते हैं तो आज के दिन इसे स्किप करें.

