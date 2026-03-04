Kal ka Rashifal 05 March 2026: किन्हें होगा व्यापार में लाभ और खरीदेंगे संपत्ति , पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 05 March 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (5 मार्च 2026) को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि रहेगी. गुरुवार को ही होली भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा. इस पर्व पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं, जबकि भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा व सम्मान-प्रेम देने का वचन देता है. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, गुरुवार को सुबह से शाम 5 बजकर 3 मिनट तक द्वितीया तिथि है और फिर दिन के अंत तक तृतीया तिथि रहेगी. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन गुरुवार (05 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.