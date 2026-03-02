kal ka Rashifal 03 March 2026: किन 4 राशि के जातकों को होगा धन लाभ तो किसे मिलेगी जॉब में तरक्की, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Today Rashifal | Aaj ka Rashifal 03 March 2026 | Rashifal Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (3 मार्च 2026) को दिन की शुरुआत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होने वाली है. पूर्णिमा तिथि मंगलवार की शाम को 5 बजकर 7 मिनट तक रहेगी. हालांकि, इसके बाद दिन के अंत तक प्रतिपदा तिथि रहेगी. दोपहर में चंद्र ग्रहण लगेगा. इसके अलावा, मंगलवार को कुछ लोग होलिका दहन का पर्व भी मनाएंगे.मंगलवार की शुरुआत मघा से होगी और इसका समापन सुबह 07:31 मिनट पर होगा. मंगलवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहने वाला है. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन मंगलवार (03 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.