Kal Ka Love Rashifal 28 January 2026: किसकी गर्लफ्रेंड बुधवार को होगी हाईपर, किसे आएंगे शादी के ऑफर? जानने के लिए पढ़िये सभी 12 लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Wednesday 28 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (28 जनवरी, 2026) को माघ शुक्ल दशमी तिथि 4 बजकर 34 मिनट तक है. इसके बाद बाद एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. बुधवार का दिन माघ गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन यानी मां कमला पूजा का है. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक,बुधवार को सूर्य कुंभ राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. राहुकाल की बात करें तो यह 12 बजकर 34 मिनट से 13 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. इस दौरान यानी राहु काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं. बुधवार को शनि और शुक्र के बीच विशेष योग बनने जा रहा है. इसे अर्धकेंद्र राजयोग के नाम से जाना जाता है. बुधवार को सूर्योदय सुबह 7 बजकर 11 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त 5 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.