Kal Ka Love Rashifal Wednesday 04 February 2026: मिथुन और तुला समेत इन 6 राशि के जुड़े लव कपल की जिंदगी में होगा भरपूर रोमांस, कौन होगा परेशान; यहां पढ़ें मेष से मीन तक का लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Wednesday 04 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (4 फरवरी. 2026) फाल्गुन माह की तृतीया तिथि पड़ रही है. ध्यान रखने की बात यह है कि फाल्गुन माह की तृतीया तिथि पर भद्रा का साया रहेगा. बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित होता है. बुधवार को सुबह सूर्योदय 7 बजकर 8 मिनट जबकि सूर्यास्त शाम 6 बजकर 3 मिनट पर होगा. वहीं, चन्द्रोदय शाम 8 बजकर 37 मिनट, जबकि चन्द्रास्त सुबह 8 बजकर 36 मिनट पर होगा. बुधवार को सूर्य ग्रह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्र ग्रह कर्क राशि में रहेंगे. इसी तरह मंगल ग्रह मकर राशि में जबकि बुध ग्रह कुंभ में मौजूद रहेंगे. बुधवार (04 फरवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.