Kal Ka Love Rashifal 31 January 2026: किन राशि के जातक ब्रेकअप के लिए होंगे मजबूर, कौन देगा अपने लव पार्टनर को गिफ्ट; जानने के लिए पढ़िये सभी 12 लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Saturday 31 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (31 जनवरी, 2026) को माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों तिथि रहेगी. सुबह से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजकर 25 मिनट तक त्रयोदशी तिथि रहेगी. फिर सुबह तक चतुर्दशी तिथि रहने वाली है. सुबह के दौरान पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और यह सुबह 01 जबकर 34 मिनट पर समाप्त होगा.ध्यान रखें कि शनिवार को दिन की शुरुआत विष्कुम्भ योग से होगी. यह दोपहर 1 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. फिर दिन समाप्त होने तक प्रीति योग रहने वाला है. यह भी ध्यान रखना होगा कि शनिवार को सुबह 7 बजकर 10 मिनट के आसपास विडाल योग और रवि योग की शुरुआत भी होगी जो अगले दिन की सुबह तक रहेगी. शनिवार (31 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.