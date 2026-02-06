Love Horoscope Today | Today Love Rashifal | Aaj Ka Love Rashifal Saturday 07 February 2026: प्यार की अहमियत जिंदगी में हमेशा रहती है. यह अहसास इंसान को हर उम्र में प्रभावित करता है. यही वजह है कि किसी ने क्या खूब लिखा है- ‘अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है, शायद इसी का मोहब्बत नाम हो जाए.’वैलेंटाइन्स वीक’ की शुरुआत शनिवार को होगी. वैलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी से हो जाती और ये पूरा हफ्ता प्‍यार करने वालों के ल‍िए बहुत खास होता है. 14 फरवरी को वैल‍ेंटाइन डे मनाया जाता है. शनिवार (07 फरवरी, 2026) को रोज़ डे पर सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.