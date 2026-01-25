Kal Ka Love Rashifal 26 January 2026: सोमवार को किसके पार्टनर की होगी सेहत खराब, कौन गुजारेगा दिनभर साथ; जानने के लिए पढ़िये सभी 12 लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Monday 26 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार (26 जनवरी, 2026) को माघ मास का 23वां दिन है. सोमवार को सूर्य देव मकर राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे. माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार को पड़ रही है. यह तिथि रात को 9 बजकर 17 मिनट तक रहेगी. इसके बाद नवमी तिथि लगेगी. सोमवार को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. इस दिन राहुकाल सुबह 8 बजकर 33 मिनट से रात को 9 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. सोमवार को भीष्म अष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी है. आप भगवान शिव को समर्पित व्रत सोमवार को रख सकते हैं. सोमवार (26 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.