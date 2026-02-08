Kal Ka Love Rashifal 09 February: किनकी लाइफ में चॉकलेट डे घोलेगा मिठास, किनके लिए आएगे शादी के रिश्ते? पढ़ें मेष से मीन तक का लव राशिफल

Love Horoscope Today | Today Love Rashifal | Aaj Ka Love Rashifal Moday 09 February 2026: मोहब्बत में आपको सिर्फ पाने की ख्वाहिश नहीं ऱखनी चाहिए. कभी-कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है. सिर्फ पाना ही प्यार होता तो कृष्ण अपनी प्रेमिका राधा को खोकर दुनिया के सबसे धनवान नहीं बनते. दरअसल, जो पाकर हम जीतते हैं वह जीत नहीं होती बल्कि हमारा अहम होता है. ऐसे में पाने और खोने को भ्रम तोड़ कर प्यार करना चाहिए. वैलेंटाइन वीक में सोमवार को चॉकलेट डे है. यह प्यार की मिठास का प्रतीक है. इस दिन चॉकलेट देकर अपने साथी को खुश करना है. चॉकलेट उन रिश्तों में मिठास बढ़ाता है, जहां भावनाएं मीठी और सुंदर होती हैं. सोमवार (09 फरवरी, 2026) को रोज़ डे पर सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.