Kal Ka Love Rashifal Monday 02 February 2026: किन राशि के लोगों का टूटेगा दिल, किसका होगा ब्रेकअप और किसे मिलेगा नया पार्टनर; जानने के लिए पढ़िये मेष से लेकर मीन तक लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Monday 02 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (02 फरवरी, 2026) को फाल्गुन महीने की शुरुआत हो रही है. सोमवार को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है. फाल्गुन का महीना बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस महीने में महाशिवरात्री का पर्व आता है. फाल्गुन में ही रंगों का त्योहार होली भी मनाया जाता है. कुल मिलाकर फाल्गुन का महीना हिंदुओं के खास होता है. सोमवार को सूर्योदय सुबह 07:09 बजे, जबकि सूर्यास्त शाम 06:01 बजे होगा. वहीं, चन्द्रोदय शाम 06:33 बजे और चन्द्रास्त सुबह 07:27 बजे निर्धारित है. सोमवार को सूर्य ग्रह मकर राशि में विराजमान रहेंगे जबकि चंद्र ग्रह कर्क राशि में विराजमान रहेंगे. मंगल ग्रह की बात करें तो मकर राशि में विराजमान रहेंगे. सोमवार (02 फरवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.