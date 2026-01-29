kal Ka Love Rashifal 30 January 2026: गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड में कौन पैदा करेगा गफलत, किसका होगा ब्रेकअप और किसे हो जाएगा प्यार; जानने के लिए पढ़िये सभी 12 लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Friday 30 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (30 जनवरी 2026) को शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पड़ रही है. यह तिथि सुबह 11 बजकर 9 मिनट बजे तक रहेगी. इसके तुरंत बाद ही त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. वहीं, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जा रहा है जो कि भगवान शिव को समर्पित है. शुक्रवार को शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त शुक्रवार को सुबह 5 बजकर 25 मिनट से 6 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. वहीं, अभिजीत मुहूर्त शुक्रवार को दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक है वहीं अमृत काल शाम 6 बजकर 18 मिनट से 7 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. सूर्योदय 7 बजकर 10 बजे होगा जबकि सूर्यास्त शाम 5 बजकर 59 मिनट पर होगा. यहां पर दोबारा बता दें कि शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को राहुकाल सुबह 11 बजकर 14 मिनट से दोपहर 12 बजकर मिनट तक रहेगा. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, इस दौरान कोई नया कार्य शुरू न करें. शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.