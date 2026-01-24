Kal Ka Love Rashifal 25 January 2026: रविवार को किसको मिलेगा नया लव पार्टनर, किसको छोड़ कर जाएगी गर्लफ्रेंड; जानने के लिए पढ़िये सभी 12 लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Sunday 25 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, रविवार (25 जनवरी, 2026) को सप्तमी रात 11 बजकर 10 तक रहेगी. नक्षत्र के लिहाज से रविवार सुबह से लेकर दोपहर 1 बजकर 35 मिनट तक रेवती रहेगा. इसके बाद दिन के अंत तक अश्विनी नक्षत्र रहने वाला है. अगर आप रविवार को कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल को जरूर ध्यान में रखें. रविवार को राहुकाल शाम 4 बजकर 34 मिनट से 5 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. इस समय कोई शुभ कार्य न करें. चंद्रमा रविवार मीन में संचार करेंगे. रविवार को सूर्योदय 07 बजकर 13 होगा जबकि सूर्यास्त 5 बजकर 54 मिनट पर होगा. रविवार (25 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.