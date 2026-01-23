Kal Ka Love Rashifal 24 January 2026: किसे अचानक मिलेगी कॉलेज की एक्स गर्लफ्रेंड, किसका होगा शादी का रिश्ता पक्का; जानने के लिए पढ़िये सभी 12 लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Saturday 24 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (24 जनवरी, 2026) को शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है. यह तिथि 24 जनवरी की देर रात 12 बजकर 39 मिनट यानी अगले दिन रविवार (25 जनवरी, 2026) तक रहेगी. फिर सप्तमी आरंभ हो जाएगी. नक्षत्र उत्तर भाद्रपद दोपहर 2 बजकर 16 मिनट तक रहेगा. इसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा. शनिवार को शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 26 मिनट से 6 बजकर 20 मिनट तक है. इसके बाद अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 55 मिनट तक होगा. वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 3 मिनट तक है. अमृत काल की बात करें तो यह शनिवार सुबह 9 बजकर 31 मिनट से 11 बजकर 6 मिनट तक है. वहीं, रवि योग सुबह 7 बजकर 13 मिनट से 10 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल सुबह 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक है. वहीं, यमगंड दोपहर 1 बजकर 53 मिनट से 3 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. शनिवार (24 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.