Kal Ka Love Rashifal 22 January 2026: किन 2 राशि के जातकों का हो सकता है ब्रेकअप और किन कपल की होने वाली है शादी? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी

Kal Ka Love Rashifal Thursday 22 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (22 जनवरी 2026) को माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, गुरुवार देर रात 2 बजकर 29 मिनट तक चतुर्थी तिथि रहेगी. इसके अलावा, 22 जनवरी को शाम 5 बजकर 38 मिनट तक वरीयान योग रहेगा. इसके साथ ही गुरुवार को दोपहर 2 बजकर 27 मिनट तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा. गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.