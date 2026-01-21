  • Home>
  Kal Ka Love Rashifal 22 January 2026: किन 2 राशि के जातकों का हो सकता है ब्रेकअप और किन कपल की होने वाली है शादी? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी

Kal Ka Love Rashifal 22 January 2026: किन 2 राशि के जातकों का हो सकता है ब्रेकअप और किन कपल की होने वाली है शादी? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी

Kal Ka Love Rashifal Thursday 22 January  2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (22 जनवरी 2026) को  माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि  है. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, गुरुवार देर रात 2 बजकर 29 मिनट तक चतुर्थी तिथि रहेगी. इसके अलावा, 22 जनवरी को शाम 5 बजकर 38 मिनट तक वरीयान योग रहेगा. इसके साथ ही गुरुवार को दोपहर 2 बजकर 27 मिनट तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा. गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Last Updated: January 21, 2026 5:50:01 PM IST

मेष लव राशिफल

गुरुवार को मेष राशि के जातकों की जिंदगी उतार-चढ़ाव भरी रहेगी. सुबह की शुरुआत निराशा के साथ होगी, लेकिन दोपहर बाद हालात काबू में आएंगे. शाम को लव लाइफ पटरी पर आ जाएगी. मुलाकात के दौरान लव पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत. शादीशुदा लोग समझदारी से शाम तक अनबन सुलझा लेंगे. इसके अलावा सिंगल जातकों की बात करें तो उन्हें शादी का नया प्रस्ताव मिल सकता है.

वृषभ लव राशिफल

गुरुवार को वृषभ राशि के जातकों का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. पूरे दिन वो  लव पार्टनर आपसे खुश नजर आएंगे. शादीशुदा कपल के बीच भी अच्छा तालमेल होगा. लाइफपार्टनर की गुरुवार को मन की मुराद भी पूरी होगी. शादी-सगाई से जुड़ा फैसला भी लव कपल ले सकते हैं. शाम को आप लव पार्टनर के साथ डिनर पर भी जा सकते हैं. सिंगल की जिंदगी सामान्य रहेगी. पढ़ाई के चलते आप व्यस्त रहेंगे.

मिथुन लव राशिफल

गुरुवार को  पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा. गुरुवार को लव पार्टनर के साथ यात्रा या मुलाकात के योग हैं. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. बात को छिपाएं नहीं बल्कि रख दें. सच्चाई से शुरू किया गया रिश्ता लंबा चलता है.

कर्क लव राशिफल

पति-पत्नी के बीच गुरुवार को छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, लेकिन समझदारी से बात बन जाएगी. शादीशुदा जीवन में लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा. सिंगल जातक पुराने रिश्ते को याद कर सकते हैं. ब्रेक अप वाला दोस्त दोबारा जिंदगी में दस्तक देने वाला है. झिझकें नहीं बल्कि बात करें. पहल करने में कोई दिक्कत नहीं है.

सिंह लव राशिफल

गुरुवार का पूरा दिन रोमांस से भरपूर होगा. इस आप लव पार्टनर के साथ जिदांदिली के साथ एन्जॉय करें. लव पार्टनर गुरुवार को विवाद से बचें, क्योंकि यह तनाव आपके रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता है. कुछ पार्टनर आपके विचारों से प्रभावित होंगे. सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन प्यार में ईगो को मुद्दा ना बनाएं. अगर ऐसा है तो यह लव नहीं है.

कन्या लव राशिफल

शादीशुदा है तो आपको लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा. पति-पत्नी शाम को बाहर घूमने जा सकते हैं. लव पार्टनर दिन भर साथ रहेंगे. घूमने-फिरने का आनंद उठाएंगे. आपके पार्टनर ने किस तरह अपना प्यार आपके सामने इजहार कर दिया. यह आपके बहुत ही सोचनीय है.आप आगे कहां तक जा सकते हैं.

तुला लव राशिफल

लव लाइफ बहुत ही शानदार रहेगी. सिंगल को अपने पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा. स्कूल और कॉलेज की आपकी दोस्त आपकी जिंदगी में एंट्री कर सकती है. उससे मिलकर आप गुरुवार को सकारात्मक महसूस करेंगे.

वृश्चिक लव राशिफल

शादीशुदा लोगों को संयम रखना होगा. गुरुवार को पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है. सिंगल जातकों को सोच-समझ कर आगे बढ़ना चाहिए. अनजान से रिश्ते में धीरे-धीरे आगे बढ़ें. लव पार्टनर की बात करें तो गुरुवार को लव में गहराई महसूस होगी. लव पार्टनर के साथ निजी बातें साझा कर सकते हैं.

धनु लव राशिफल

लव लाइफ में थोड़ी दिक्कत आएगी. मुलाकात का योग नहीं बन पा रहा है, इसलिए मिलने की जिद नहीं करें. फोन और सोशल मीडिया के जरिये एक-दूसरे से गुरुवार को जुड़ सकते हैं. कुछ जातकों की लव लाइफ में संकट हैं. ऐसे में हालात को बिगड़ने से बचाने का प्रयास करें. लव लाइफ में गुरुवार को सकारात्मकता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा. सिंगल जातकों की बात करें तो वह गुरुवार को दोस्तों के साथ मजे करेंगे.

मकर लव राशिफल

गुरुवार को मकर राशि के जातकों की लव लाइफ मिली-जुली रहेगी. लव पार्टनर के साथ जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है. गुरुवार को किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ लड़ाई-झगड़े व नोक-झोंक हो सकती है. बावजूद इसके लव लाइफ में गंभीरता रहेगी. शादीशुदा हैं तो पति-पत्नी के बीच रिश्ते मधुर रहेंगे. सिंगल जातक अभी रिश्ते को लेकर स्पष्ट नहीं होंगे. शादी के रिश्ते आएंगे, लेकिन अभी ठहरना ज्यादा उचित है.

कुंभ लव राशिफल

सिंगल राशि के जातकों की शादी के लिए गुरुवार को रिश्ते आएंगे, लेकिन चुनाव संभलकर और समझदारी से करना है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के कारण गुरुवार को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. लव पार्टनर के चलते आपको नयापन महसूस होगा. पार्टनर के साथ सरप्राइज प्लान बन सकता है. सिंगल जातक किसी की ओर आकर्षित होंगे.

मीन लव राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए लव के लिहाज से गुरुवार का दिन मिलाजुला रहेगा. शादीशुदा कपल को किन्हीं वजहों से मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है. बातचीत के जरिये वह आप मामला सुलझा सकते हैं. गुरुवार को लव लाइफ रोमांटिक रहेगी. लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. शादीशुदा हैं तो जातकों के लिए अच्छा दिन रहेगा. सिंगल लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. यानी आपकी जिंदगी में प्यार की एंट्री होने वाली है.

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. India News इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Kal Ka Love Rashifal 22 January 2026: किन 2 राशि के जातकों का हो सकता है ब्रेकअप और किन कपल की होने वाली है शादी? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी - Photo Gallery

