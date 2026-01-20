Kal Ka Love Rashifal 21 January 2026: 12 राशियों में से किसे मिलेगा गर्लफ्रेंड का साथ और किसका होगा ब्रेकअप? जानने के लिए पढ़िये पूरी खबर

  • Home>
Kal Ka Love Rashifal Wednesday 21 January  2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (21 जनवरी 2026) को माघ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है. यह दिन महाविद्या देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित रहेगा. ऐसी मान्यता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं. बुधवार सुबह से लेकर दोबर 2 बजकर 47 मिनट तक माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी. इसके बाद यानी तृतीया तिथि के बाद दिन के अंत तक माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहने वाली है. ध्यान रखें कि बुधवार के दिन की शुरुआत व्यातीपात योग  यानी अशुभ से होगी. यह शाम 6 बजकर 58 मिनट तक रहेगी. व्यातीपात योग के बाद वरीयान योग का आरंभ होगा, जो दिन भर रहेगा. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

 


By: JP Yadav | Published: January 20, 2026 4:31:15 PM IST

मेष लव राशिफल

मेष राशि के जातकों का दिन लव के  लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. किसी भी अनबन को दूर करने के लिए आपको बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए. मेष राशि के कुछ जातकों की जिंदगी में बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. दूसरे शहर में रह रहा पार्टनर आपसे मिलने आएगा. उस मुलाकात का आनंद लीजिए. सिंगल को तन्हाई से दूर होना है, क्योंकि कोई जिंदगी में एंट्री करने वाला है.

वृषभ लव राशिफल

वृषभ राशि के जातकों की बुधवार को लव पार्टनर के साथ मुलाकात नहीं होगी. पूरा दिन मन खिन्न रहेगा. शादीशुदा जातक में अनबन होगी. नौबत लड़ाई झगड़ा तक आ जाएगी, लेकिन शाम तक हालात सामान्य हो जाएंगे. ध्यान रखें कि वाणी पर संयम रखें.

मिथुन लव राशिफल

मिथुन राशि के जातकों की जिंदगी में कोई आने वाला है. सिंगल की शादी तय हो जाने वाली है. जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है.  वह वापस आ सकता है. अगर आप एक नया रिश्ता शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे अच्छा समय है. लव पार्टनर के लिए बुधवार का दिन सामान्य रहेगा. दोनों की बीच फिलहाल दूरी है.

कर्क दैनिक लव राशिफल

कर्क राशि के जातक बुधवार को अपनी प्रेमिका से मिलेंगे. इस मुलाकात से उनका दिन बन जाएगा. पूरे दिन साथ रहेंगे और शाम को डिनर पर भी जा सकते हैं. सिंगल की जिंदगी में कुछ खास नहीं रहने वाला है. अभी प्यार के लिए इंतजार करना होगा.यह समय लव पार्टनर के प्रति संवेदनशील होना बेहद जरूरी है. शादीशुदा लोगों के लिए बुधवार का दिन खास रहने वाला है. जन्मदिन मनाने की तैयारी सुबह से ही कर लें.

सिंह लव राशिफल

सिंह राशि के जातक बुधवार को दिन भर खुश रहेंगे. किसी बात को लेकर लव पार्टनर थोड़ा मायूस रहेगा. मुश्किल हालात में लव पार्टनर को आप मोटिवेट कर सकते हैं. सिंगल दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे और पूरे दिन एंजॉय करेंगे. शादीशुदा लोगों की जिंदगी में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा. लव पार्टनर के लिए बुधवार का दिन निश्चित रूप से एक खुशनुमा दिन होगा.

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि के जातक बुधवार को खुश रहेंगे. इस दौरान यानी बुधवार को लव पार्टनर के बीच कुछ गफलत है तो उसे बातचीत से दूर कीजिए वरना आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है. आपको यह समझना होगा कि प्यार समर्पण और त्याग दोनों मांगता है. सिंगल के लिए शादी के रिश्ते आएंगे. शादीशुदा लोगों की जिंदगी सामान्य रहेगी.

तुला लव राशिफल

तुला राशि के जातकों की जिंदगी में बहुत कुछ सामान्य रहने वाला है. आपको अभी भी अपने सच्चे प्यार की तलाश है. इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा. शादीशुदा लोगों का जीवन सामान्य रहेगा. कपल में अनबन होगी, जो पति-पत्नी बैठकर सुलझा सकते हैं. सिंगल के लिए प्रेम के लिए एक अच्छा दिन है. शादी का रिश्ता भी आ सकता है.

वृश्चिक लव राशिफल

वृश्चिक राशि के जातक बुधवार को थोड़े व्यस्त रहेंगे. ऐसे में मुलाकात होने का कोई चांस नहीं है. ऐसे में फोन और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं. सिंगल को उसका लव पार्टनर मिलने वाला है. शादीशुदा लोगों की लव लाइफ में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं. अपने लव पार्टनर लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं. समय रहते इसका समाधान जरूरी है.

धनु लव राशिफल

धनु राशि के शादीशुदा लोग बुधवार को सुबह व्यस्त रहेंगे, लेकिन शाम को इंजॉय करेंगे. बुधवार को दोपहर बाद कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है. लव पार्टनर के बीच झगड़ा होने की संभावना है. आप चाहें तो वाणी पर संयम रखकर इसे दूर सकते हैं. बुधवार को आपके अपने पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से मसला हल हो सकता है.

मकर लव राशिफल

मकर राशि के जातक बुधवार को पूरे दिन व्यस्त रहेंगे. लव पार्टनर से मुलाकात का कोई योग नहीं बन रहा है, इससे साथी परेशान हो सकता है. शाम को मुलाकात होगी तो आपका रिश्ता और गहरा होगा. अगर आप किसी पुराने साथी के साथ हैं, तो आप आपसी समझ और सहयोग की गहरी भावना महसूस करेंगे.

कुंभ लव राशिफल

कुंभ राशि के जातकों को बुधवार को थोड़ा संभल कर चलना होगा. ध्यान रखें कि परेशानियां आएंगीं, लेकिन वह परेशानियां आप ही दूर करेंगे. किसी और के भरोसे मत बैठे रहिए. हां लव पार्टनर जो दूसरे शहर में रहता है वह आपसे जरूर मिल सकता है.  शादीशुदा लोग शाम को घूमने जाएंगे. फिर डिनर और फिल्म देखने का प्रोग्राम भी बन सकता है.

मीन लव राशिफल

बुधवार को लव पार्टनर आपको अधिक अच्छा लगेगा. मुलाकात के दौरान बातें आसानी से होंगी. कुछ मीन राशि के जातक सोशल मीडिया के जरिए बुधवार को एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं. लव पार्टनर दूसरे शहर में रहता है तो उसकी भावनाओं का ख्याल कीजिए. फोन और सोशल मीडिया पर ही सही लेकिन समय दीजिए.  इससे एक-दूसरे को समझने में मदद मिलेगी. सिंगल को प्यार का इंतजार है, लेकिन यह जल्द खत्म होने वाला है.

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. India News इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

