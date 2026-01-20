Kal Ka Love Rashifal 21 January 2026: 12 राशियों में से किसे मिलेगा गर्लफ्रेंड का साथ और किसका होगा ब्रेकअप? जानने के लिए पढ़िये पूरी खबर

Kal Ka Love Rashifal Wednesday 21 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (21 जनवरी 2026) को माघ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है. यह दिन महाविद्या देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित रहेगा. ऐसी मान्यता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं. बुधवार सुबह से लेकर दोबर 2 बजकर 47 मिनट तक माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी. इसके बाद यानी तृतीया तिथि के बाद दिन के अंत तक माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहने वाली है. ध्यान रखें कि बुधवार के दिन की शुरुआत व्यातीपात योग यानी अशुभ से होगी. यह शाम 6 बजकर 58 मिनट तक रहेगी. व्यातीपात योग के बाद वरीयान योग का आरंभ होगा, जो दिन भर रहेगा. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.