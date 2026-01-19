  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January  2026: मंगलवार को कैसी रहेगी 12 राशियों की लव लाइफ? किनका होगा ब्रेकअप, किसे आएंगे शादी के रिश्ते और किसे मिलेगा नया लव पार्टनर

Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January  2026: मंगलवार को कैसी रहेगी 12 राशियों की लव लाइफ? किनका होगा ब्रेकअप, किसे आएंगे शादी के रिश्ते और किसे मिलेगा नया लव पार्टनर

Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January  2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. सोमवार (19 जनवरी, 2026) से ही माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है.अगले 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना करने के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें. इस दौरान मां को लाल फूल, लाल चंदन, सिंदूर और लाल वस्त्र देना लाभकारी होता है.यहां पर यह जानना जरूरी है कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष उपासना, मंत्र जप, हवन और पूजन से सिद्धि प्राप्ति होती है. यह नवरात्रि गुप्त साधना के लिए भी उचित है, जिससे भक्तों को मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. मंगलवार को सूर्योदय सुबह 7 बजकर 14 मिनट पर उदय होगा, जबकि शाम 5 बजकर 49 मिनट पर अस्त हो जाएगी. इसी तरह चंद्रमा सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर उदय होगा और शाम 6 बजकर 20 मिनट पर अस्त होगा.  इस तरह दिन की लंबाई 10 घंटे 35 मिनट 5 सेकंड होगी, जबकि रात की 13 घंटे 24 मिनट 40 सेकेंड रहेगी. मंगलवार को योग वज्र शाम 8 बजकर 45 मिनट तक है, जबकि सिद्धि योग की शुरुआत हो जाएगी. मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: January 19, 2026 3:16:40 PM IST

Follow us on
Google News
Aries Love Horoscope - Photo Gallery
1/13

मेष लव राशिफल

लव लाइफ में हैं तो मंगलवार को बहुत ही रोमांटिक तरीके से बीतने की संभावना है. प्रेमी जोड़ों घर में शांति व प्रेम की भावना को हर फैलाने में सफल होंगे. मेष राशि के जातकों की लव लाइफ मंगलवार को शानदार रहने वाली है. लव पार्टनर की मुलाकात होगी. आप अपने लव पार्टनर के साथ को आनंद के साथ जिएंगे.

You Might Be Interested In
Taurus Love Horoscope - Photo Gallery
2/13

वृषभ लव राशिफल

वृषभ राशि के जातकों का दिन कुछ खास नहीं रहने वाला है. सिंगल की लाइफ में लव की एंट्री नहीं होगी. शादीशुदा लोग भी दिन भर परेशान रहेंगे. लव पार्टनर शाम को मिलेंगे पर ज्यादा बातचीत नहीं होगी.ऐसे में मन साथी के बारे में सोचकर डोलेगा. नवविवाहितों के लिए जीवन के प्रति जो उत्साह प्रेम लाया है, उसका आनंद भी उठाएं. यही समय है.

Gemini Love Horoscope - Photo Gallery
3/13

मिथुन लव राशिफल

प्रेमी जोड़ों के लिए मंगलवार को दिन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जो भावनाएं बढ़ी हैं, उन्हें संभालकर रखें. मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका नौकरी में प्रमोशन होने वाला है इससे आपकी शादी गर्लफ्रेंड से होने के आसार बन रहे हैं सिंगल को प्यार के लिए अभी इंतजार करना होगा शाम को दोस्तों के साथ डिनर का प्रोग्राम बन सकता है.

You Might Be Interested In
cancer rashifal 2026 - Photo Gallery
4/13

कर्क लव राशिफल

कर्क राशि के सिंगल जातकों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं. वो अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं. ध्यान रखें कि लव पार्टनर की मंगलवार को मुलाकात नहीं होगी. इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है. शादीशुदा लोग शाम को डिनर पर जा सकते हैं. लव कपल की बात करें  तो रोमांस के नजरिए से मंगलवार का दिन बहुत ही शानदार तरीके से बीतेगा.

Leo Love Horoscope - Photo Gallery
5/13

सिंह लव राशिफल

सिंह राशि के जो जातक प्रेमी जो अलग-अलग शहरों में हैं. वह फोन के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे. सिंगल्स परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं. डिनर खाने और फिर फिल्म देखने का प्रोग्राम भी बन सकता है. मंगलवार का दिन रोमांटिक संबंधों के विकास के लिए उत्तम रहेगा. नए साथी के लिए आपके मन में रोमांटिक विचार पैदा होंगे.

Virgo Love Horoscope - Photo Gallery
6/13

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि के जातकों का दांपत्य जीवन ज्यादा खुशहाल बना रह सकता है. आए दिन आप किसी ना किसी परेशानी में उलझे ही रहेंगे. कन्या राशि के जातकों के सिंगल की जिंदगी में कोई आने वाला है. वह आपका जीवन ही बदल देगा. लाइफ पार्टनर के मुद्दे पर परिवार वाले सहमत हो सकते हैं. सिंगल राशि के जातकों के लिए रिश्ता आना शुरू होगा. लव पार्टनर एक-दूसरे की भावनाओं को समझें. कोई मन की बात है तो उसे जरूर करें.

Libra Love Horoscope - Photo Gallery
7/13

तुला लव राशिफल

तुला राशि के जातक मंगलवार को दिनभर परेशान रहेंगे. मुलाकात का योग नहीं बन रहा है. अच्छी बात यह है कि आप दोनों समझदार हैं और एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हैं. सिंगल के लिए शादी का रिश्ता आएगा, पर यह ध्यान रखना कि फिलहाल शादी करना ठीक नहीं है. करियर पर फोकस करना चाहिए. घर पर प्रेमी को लेकर बहस हो सकती है.

Scorpio Love Horoscope - Photo Gallery
8/13

वृश्चिक लव राशिफल

आपके लिए सोमवार का दिन पूरी तरह से लव पार्टनर के लिए समर्पित रहेगा. वह रूठा हुआ है तो उसे मनाने में पूरा दिन लग सकता है.वहीं, आपका प्रेमी इस बार कुछ ज्यादा ही हठ का परिचय दे सकता है. कुल  मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन बहुत शानदार रहेगा. सुबह से लेकर शाम तक लव कपल के साथ रहेंगे. इस दौरान प्यार भरी बातें करेंगे और भविष्य की योजनाएं भी तय कर सकते हैं.

Sagittarius Love Horoscope - Photo Gallery
9/13

धनु लव राशिफल

धनु राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर है कि आपकी जिंदगी में कोई नया मेहमान आने वाला है. शादीशुदा लोग के घर में नन्हा मेहमान इसी साल की दूसरी छमाही में आएगा. शादीशुदा जातक मंगलवार शाम को घूमने के लिए जा सकते हैं. दिन में लव लाइफ में कुछ मनमुटाव रह सकता है. आपका प्रेमी आपको किसी तरह के भ्रम अथवा धोखे में रख सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें और प्रेमी की हरकतों पर नजर रखें. सिंगल की जिंदगी में प्यार की एंट्री होने ही वाली है.

Capricorn Love Horoscope - Photo Gallery
10/13

मकर लव राशिफल

प्रेम जीवन बीताने वाले जोड़ों के लिए दिन मिलाजुला रह सकता है. आपका लव पार्टनर आपका जीवनसाथी बन सकता है. इसका मतलब आपके परिवार ने आपका प्यार कबूल कर लिया है. दांपत्य जीवन में पति-पत्नी के बीच रिश्तों में तनाव रह सकता है. मंगलवार को अपने प्रेमी से भी आप प्यार और मुलाकात की उम्मीद रख सकते हैं.

Aquarius Love Horoscope - Photo Gallery
11/13

कुंभ लव राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर यह है. खासतौर से सिंगल का शादी का रिश्ता पक्का होने जा रहा है. लव पार्टनर के बीच अविश्वास मंगलवार को रिश्तों में कुछ खटास पैदा कर सकता है. लव रिलेशन में हैं तो आप दोनों कितना परस्पर एक-दूसरे को सच में जानते हैं. नवविवाहित खुशखबरी देंगे, जिससे परिवार के लोग खुश होंगे.

Pisces Love Horoscope - Photo Gallery
12/13

मीन लव राशिफल

मंगलवार को लव रिलेशन में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा. जरूरत है लव पार्टनर पर विश्वास करने की. मीन राशि के जातकों के लिए मंगलवार को अच्छा दिन रहेगा. मुलाकात का भी योग बन रहा है. यह ध्यान रखें कि प्यार में तकरार की गुंजाइश न छोड़ें. अगर आपका पार्टनर आपका शक कर रहा है, तो उसका शक दूर करें. अगर परेशानी दूर नहीं हुई तो रिश्तों पर रोक लगा सकती है. प्रेमियों के लिए दिन उत्तम है. शाम को मुलाकात होगी.

You Might Be Interested In
Disclaimer - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. India News इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags:
aaj ka love rashifal 20 january 2026aquarius love horoscope todayaries love horoscope todaycancer love horoscope todaycapricorn love horoscope todaygemini love horoscope todayleo love horoscope todaylibra love horoscope todaypisces love horoscope todaysagittarius love horoscope todayscorpio love horoscope todaytaurus love horoscope todayvirgo love horoscope today
Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January  2026: मंगलवार को कैसी रहेगी 12 राशियों की लव लाइफ? किनका होगा ब्रेकअप, किसे आएंगे शादी के रिश्ते और किसे मिलेगा नया लव पार्टनर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January  2026: मंगलवार को कैसी रहेगी 12 राशियों की लव लाइफ? किनका होगा ब्रेकअप, किसे आएंगे शादी के रिश्ते और किसे मिलेगा नया लव पार्टनर - Photo Gallery
Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January  2026: मंगलवार को कैसी रहेगी 12 राशियों की लव लाइफ? किनका होगा ब्रेकअप, किसे आएंगे शादी के रिश्ते और किसे मिलेगा नया लव पार्टनर - Photo Gallery
Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January  2026: मंगलवार को कैसी रहेगी 12 राशियों की लव लाइफ? किनका होगा ब्रेकअप, किसे आएंगे शादी के रिश्ते और किसे मिलेगा नया लव पार्टनर - Photo Gallery
Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January  2026: मंगलवार को कैसी रहेगी 12 राशियों की लव लाइफ? किनका होगा ब्रेकअप, किसे आएंगे शादी के रिश्ते और किसे मिलेगा नया लव पार्टनर - Photo Gallery