Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January  2026: मंगलवार को कैसी रहेगी 12 राशियों की लव लाइफ? किनका होगा ब्रेकअप, किसे आएंगे शादी के रिश्ते और किसे मिलेगा नया लव पार्टनर

Kal Ka Love Rashifal Tuesday 20 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. सोमवार (19 जनवरी, 2026) से ही माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है.अगले 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना करने के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें. इस दौरान मां को लाल फूल, लाल चंदन, सिंदूर और लाल वस्त्र देना लाभकारी होता है.यहां पर यह जानना जरूरी है कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष उपासना, मंत्र जप, हवन और पूजन से सिद्धि प्राप्ति होती है. यह नवरात्रि गुप्त साधना के लिए भी उचित है, जिससे भक्तों को मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. मंगलवार को सूर्योदय सुबह 7 बजकर 14 मिनट पर उदय होगा, जबकि शाम 5 बजकर 49 मिनट पर अस्त हो जाएगी. इसी तरह चंद्रमा सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर उदय होगा और शाम 6 बजकर 20 मिनट पर अस्त होगा. इस तरह दिन की लंबाई 10 घंटे 35 मिनट 5 सेकंड होगी, जबकि रात की 13 घंटे 24 मिनट 40 सेकेंड रहेगी. मंगलवार को योग वज्र शाम 8 बजकर 45 मिनट तक है, जबकि सिद्धि योग की शुरुआत हो जाएगी. मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.