  • Kal Ka Love Rashifal 03 March 2026: किसका होगा ब्रेकअप-किसे मिलेगा लव पार्टनर? जानें चंद्र ग्रहण के दिन कैसी रहेगी सभी 12 राशियों की लव लाइफ

Kal Ka Love Rashifal 03 March 2026: किसका होगा ब्रेकअप-किसे मिलेगा लव पार्टनर? जानें चंद्र ग्रहण के दिन कैसी रहेगी सभी 12 राशियों की लव लाइफ

Today Love Rashifal | Aaj Ka Love Rashifal 03 March 2026 | Love Rashifal Today: मंगलवार (03 मार्च, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और ब्रेकअप तक हो सकता है. कुछ सिंगल जातकों के शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं.  मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

 

 


By: JP Yadav | Last Updated: March 2, 2026 1:53:48 PM IST

Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
मेष दैनिक लव राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए लव लाइफ के लिहाज से मंगलवार का दिन मिला-जुला रहेगा. ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर से विवाद से बचें वरना आपके संबंध में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है. मंगलवार को अपने पार्टनर को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे. आप दोनों में विवाद की स्थिति बन सकती है. इस दौरान आपकी चुप्पी और एक सॉरी से रिश्ते बहुत ही सामान्य हो जाएंगे.

Taurus Today Love Horoscope - Photo Gallery
वृषभ दैनिक लव राशिफल

लव कपल के बीच चल रही दूरियां मंगलवार को खत्म होंगी. भविष्य को लेकर आप दोनों ही बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिससे आप दोनों का भला और लाभ होगा.डिमांड पर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. इसके साथ में खाना पीना घूमने इंजॉय करना आप दोनों के लिए अच्छा साबित होगा. इस समय मौका मिलने पर आप भविष्य की प्लानिंग पर भी चर्चा कर सकते हैं.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
मिथुन दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को अपने पार्टनर से आपके संबंध अच्छे रहेंगे. अपनी लव लाइफ के लिए आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपका पार्टनर आपके साथ खुश दिखाई देगा. बहुत दिनों बाद आप दोनों साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जिस कारण आप दोनों का मूड बहुत अच्छा रहने वाला है. अगले दिन त्योहार के चलते आप दोनों नई और सरप्राइज प्लानिंग भी कर सकते हैं.

Cancer Today Love Horoscope - Photo Gallery
कर्क दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को किसी बात को लेकर अपने पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है. इसके चलते आप दोनों का व्यवहार खराब होगा.  आपका पार्टनर आपसे व्यावहारिक रूप से दूर होता दिखाई देगा. अच्छा होगा आपसी संबंध को बनाए रखने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें, वरना रिश्ते खत्म हो सकते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
सिंह दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आप अपने पार्टनर के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, जिस कारण आप दोनों के बीच में मतभेद बढ़ जाएंगे. आपके व्यवहार से आपका साथी परेशान नजर आएगा. अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करें. साथी के साथ समय बिताएं. हो सकता नाराज साथी आपसे ब्रेकअप ही कर ले.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
कन्या दैनिक लव राशिफल

लव कपल बाहर घूमने जा सकते हैं. इस दौरान लव पार्टनर आपको शॉपिंग भी करा सकता है. कुल मिलाकर मंगलवार को आप अपने पार्टनर के साथ फुल मस्ती के मूड में नजर आएंगे. इससे वह काफी खुश भी नजर आएगा. यदि अभी तक अपने मन की बात पार्टनर को नहीं कही है, तो मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा है. इस दौरान मौका मिलने पर आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बोल सकते हैं.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
तुला दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आप अपने पार्टनर के साथ अपनी पुरानी बातों को लेकर काफी भावुक दिखाई देंगे. पुरानी बातों को याद कर मंगलवार का दिन आप अपने साथी के साथ बिताने वाले हैं. मंगलवार को अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपका पार्टनर काफी खुश नजर आएगा.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे कुछ बातों को लेकर नाराज हो सकता है, जिससे आप थोड़े परेशान दिखाई देंगे. आपकी कोई बात उनके मन को छू सकती है, इसके चलते रिश्ते में कुछ परेशानियां महसूस होंगी. अच्छा होगा अपने साथी के साथ बैठकर कुछ बातें करें, वरना हालात ब्रेकअप तक जा सकते हैं.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
धनु दैनिक लव राशिफल

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
मकर दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आप परिवार के लिए खुद के घर के लिए सजावट का सामान खरीद सकते हैं. पत्नी के लिए शॉपिंग और फिल्म देखने की प्लानिंग कर सकते हैं. लव रिलेशन में हैं तो मंगलवार को आप अपने पार्टनर के साथ अपने आगामी समय को लेकर योजना बना सकते हैं.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
कुंभ दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को किसी नए कार्य की शुरुआत करने का निर्णय आप अपनी लव लाइफ में ले सकते हैं. इसमें लव पार्टनर की सहमति रहेगी. मंगलवार का दिन अपने पार्टनर के साथ आपका ठीक-ठाक रहेगा. आप दोनों के बीच में चल रही दूरियों को आप दोनों ही मिटाने का प्रयास करते दिखेंगे, जिसमें आप दोनों सफल भी होंगे.

Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
मीन दैनिक लव राशिफल

लव लाइफ के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही अच्छा है. मंगलवार को अपने पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं. मंगलवार को कहीं बाहर जा सकते हैं. यह यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है. बाहर जाने के दौरान लव कपल के बीच की दूरियां कम होंगी. आप किसी बात को लेकर जो उलझन चल रही है तो उसे सुलझाने में सफल होंगे.

Disclaimer - Photo Gallery
डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Kal Ka Love Rashifal 03 March 2026: किसका होगा ब्रेकअप-किसे मिलेगा लव पार्टनर? जानें चंद्र ग्रहण के दिन कैसी रहेगी सभी 12 राशियों की लव लाइफ - Photo Gallery

