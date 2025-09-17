XXX एक्ट्रेस Aabha Paul बढ़ाती हैं सेक्सी फोटोज से इंटरनेट का पारा, फिर भी नहीं इडस्ट्री में पूछ!

Aabha Paul Bold Photos: ओटीटी की दुनिया की बोल्ड और सुपर सेक्सी एक्ट्रेसेस की जब भी बात होती है, तो आभा पॉल का नाम जरूर आता है. आभा पॉल ने XXX, मस्तराम और गंदी बात जैसी कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है. बोल्ड और इंटीमेट सीन्स से भरी फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने के बाद से आभा पॉल की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर भी बढ़ गई है. यही वजह है कि एक्ट्रेस अक्सर ही अपनी सुपर सिजलिंग, बिकिनी वाली और कई बार सेमी न्यूड तस्वीरें भी शेयर करती हैं. आइए, यहां देखते हैं आभा पॉल की 10 सबसे हॉट फोटोज.