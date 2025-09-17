XXX एक्ट्रेस Aabha Paul बढ़ाती हैं सेक्सी फोटोज से इंटरनेट का पारा, फिर भी नहीं इडस्ट्री में पूछ! - Photo Gallery
XXX एक्ट्रेस Aabha Paul बढ़ाती हैं सेक्सी फोटोज से इंटरनेट का पारा, फिर भी नहीं इडस्ट्री में पूछ!

Aabha Paul Bold Photos: ओटीटी की दुनिया की बोल्ड और सुपर सेक्सी एक्ट्रेसेस की जब भी बात होती है, तो आभा पॉल का नाम जरूर आता है. आभा पॉल ने XXX, मस्तराम और गंदी बात जैसी कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है. बोल्ड और इंटीमेट सीन्स से भरी फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने के बाद से आभा पॉल की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर भी बढ़ गई है. यही वजह है कि एक्ट्रेस अक्सर ही अपनी सुपर सिजलिंग, बिकिनी वाली और कई बार सेमी न्यूड तस्वीरें भी शेयर करती हैं. आइए, यहां देखते हैं आभा पॉल की 10 सबसे हॉट फोटोज. 

By: Prachi Tandon Last Updated: September 17, 2025 13:54:06 IST
1/10

बोल्ड फोटोज से कहर मचाती हैं आभा पॉल

ओटीटी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस आभा पॉल ऐसे तो हर लुक में अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं. लेकिन, उनकी बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होती हैं. अगर आप भी मस्तराम और गंदी बात एक्ट्रेस की एक बार तस्वीरें देख लेंगे तो उनसे नजरें नहीं हटा पाएंगे.

2/10

बिस्तर पर लेट दिखाया ऐसा अंदाज

आभा पॉल की यह सुपर सेक्सी फोटो देख फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं. फोटो में आभा बिकिनी पहन बेड पर लेटी हैं और अपने पैरों को हवा में करके कैमरे के लिए पोज कर रही हैं.

3/10

बिकिनी में शेयर करती हैं फोटोज

आभा पॉल अपनी फोटोज बिकिनी में भी धड़ल्ले से शेयर करती हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस कलरफुल बिकिनी पहनकर पोज करती दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने फोटो में अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया है और एक हाथ से कवर किया है. हालांकि, एक्ट्रेस के फैंस उन्हें पहचान गए हैं.

4/10

क्लीवेज दिखाकर बढ़ाया इंटरनेट का पारा

आभा अपनी वेकेशन फोटोज से भी इंटरनेट का पारा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. एक फोटो में एक्ट्रेस ने कलरफुल शिमरी आउटफिट में सिजलिंग अवतार दिखाया है. तो दूसरी में एक्ट्रेस अपना क्लीवेज और क्यूट हेयरस्टाइल फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

5/10

सेमी न्यूड फोटो से मचाया तहलका

आभा अपनी सेमी न्यूड फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर करने में कतराती नहीं हैं. यहां एक फोटो में एक्ट्रेस टॉपलेस होकर पोज कर रही हैं. तो दूसरी फोटो में उन्होंने नेट वाला टॉप पहन बिस्तर पर लेटकर अपनी सेक्सी अदाएं दिखाई हैं.

6/10

व्हाइट बिकिनी में कातिलाना लगीं आभा

आभा की यह बिकिनी फोटो भी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है. इस फोटो में एक्ट्रेस ने व्हाइट पर मल्टीकलर प्रिंट वाली ब्रा पहनी है और नीचे एक कपड़े से खुद को ढका है. फोटो में एक्ट्रेस ने न्यूड और सटल मेकअप कैरी किया है और वह कैमरा के लिए एक हाथ पर अपना चेहरा टिकाकर पोज कर रही हैं.

7/10

बिस्तर पर लेटकर दिया सिजलिंग पोज

आभा पॉल का इंस्टाग्राम बोल्ड फोटोज से भरा हुआ है. यहां देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ब्लैक कलर की सिजलिंग ड्रेस पहन बिस्तर पर लेटकर अपनी सिजलिंग अदाएं दिखा रही हैं.

8/10

प्रिंसेस लुक में दिखाया फैंस को हुस्न का जादू

आभा पॉल ने इस फोटो में अपना प्रिंसेस लुक दिखाया है. एक्ट्रेस ब्राउन कलर की डीपनेक ड्रेस पहन समंदर किनारे बड़े पत्थर पर बैठकर पोज कर रही हैं. आभा ने सेक्सी ड्रेस के साथ गले में हार, कानों में लंबे ईयरिंग्स और माथे पर टीका भी लगाया है.

9/10

आभा पॉल की फिल्में

आभा पॉल के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने करियर में मस्तराम, गंदी बात, कामासूत्रा, नमकीन, xxx, हनीमून सुईट रूम नंबर 911 और हाय तौबा जैसी कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है.

10/10

आभा पॉल हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव

हालांकि, एक्ट्रेस मेनस्ट्रीम फिल्मों में बहुत ही कम नजर आई हैं. शायद यही वजह है कि आभा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

