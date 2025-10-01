जब फैशन के चक्कर में बॉलीवुड स्टार्स ने करवाए इतने घटिया फोटोशूट, 7 अजीबोगरीब तस्वीरें चौंका देंगी आपको! - Photo Gallery
जब फैशन के चक्कर में बॉलीवुड स्टार्स ने करवाए इतने घटिया फोटोशूट, 7 अजीबोगरीब तस्वीरें चौंका देंगी आपको!

90s का नाम आते ही हमारे जहन में ढेर सारी यादें ताजा हो जाती हैं. उस दौर का बॉलीवुड भी बिलकुल अलग था, कहीं विंटेज टच, कहीं मॉडर्न बनने की कोशिश. लेकिन, इसी चक्कर में कई बार स्टार्स ने ऐसे फोटोशूट करा लिए, जिन्हें देखकर आज हम बस यही कह सकते हैं कि आखिर ये किस दौर का फैशन है.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 1, 2025 5:54:25 PM IST

Govinda Juhi fashion - Photo Gallery
1/7

गिफ्ट रैप्ड स्टार्स

लगता है जैसे इन्हें बिना किसी कारण से गिफ्ट पैक कर दिया गया है.

Bollywood fashion 1 - Photo Gallery
2/7

अजीबो-गरीब पोज

क्या इन्हें सच में ये पोज देने के लिए कहा गया था? अजीब एक्सप्रेशन देखकर हंसी भी आएगी और शर्म भी.

Rekha kajol - Photo Gallery
3/7

जरूरत से ज्यादा क्लोजनेस

फोटोशूट के नाम पर ये नजदीकियां थोड़ी अजीब सी लग रही हैं.

Sushmita Ajay Devgn - Photo Gallery
4/7

असहज चेहरे

पोज और एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि एक्टर्स खुद भी कंफर्टेबल नहीं थे.

Karisma Kapoor fashion - Photo Gallery
5/7

पर्सनल स्पेस का क्रैश कोर्स चाहिए

ये जनाब शायद भूल गए कि पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है.

Rahul Fashion - Photo Gallery
6/7

जंगल से सीधे स्टूडियो

फोटो देखकर लगता है जैसे किसी ने जंगल से उठाकर सीधा स्टूडियो में खड़ा कर दिया.

Shakti Kapoor - Photo Gallery
7/7

अब भी डायरेक्शन का इंतजार

लगता है ये साहब फोटोशूट के बीच भी फोटोग्राफर से इंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं

90s Bollywood90s Fashion DisasterBollywood Cringe PhotosBollywood fashionBollywood Photo Gallery
