जब फैशन के चक्कर में बॉलीवुड स्टार्स ने करवाए इतने घटिया फोटोशूट, 7 अजीबोगरीब तस्वीरें चौंका देंगी आपको!
90s का नाम आते ही हमारे जहन में ढेर सारी यादें ताजा हो जाती हैं. उस दौर का बॉलीवुड भी बिलकुल अलग था, कहीं विंटेज टच, कहीं मॉडर्न बनने की कोशिश. लेकिन, इसी चक्कर में कई बार स्टार्स ने ऐसे फोटोशूट करा लिए, जिन्हें देखकर आज हम बस यही कह सकते हैं कि आखिर ये किस दौर का फैशन है.
गिफ्ट रैप्ड स्टार्स
लगता है जैसे इन्हें बिना किसी कारण से गिफ्ट पैक कर दिया गया है.
अजीबो-गरीब पोज
क्या इन्हें सच में ये पोज देने के लिए कहा गया था? अजीब एक्सप्रेशन देखकर हंसी भी आएगी और शर्म भी.
जरूरत से ज्यादा क्लोजनेस
फोटोशूट के नाम पर ये नजदीकियां थोड़ी अजीब सी लग रही हैं.
असहज चेहरे
पोज और एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि एक्टर्स खुद भी कंफर्टेबल नहीं थे.
पर्सनल स्पेस का क्रैश कोर्स चाहिए
ये जनाब शायद भूल गए कि पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है.
जंगल से सीधे स्टूडियो
फोटो देखकर लगता है जैसे किसी ने जंगल से उठाकर सीधा स्टूडियो में खड़ा कर दिया.
अब भी डायरेक्शन का इंतजार
लगता है ये साहब फोटोशूट के बीच भी फोटोग्राफर से इंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं