जब फैशन के चक्कर में बॉलीवुड स्टार्स ने करवाए इतने घटिया फोटोशूट, 7 अजीबोगरीब तस्वीरें चौंका देंगी आपको!

90s का नाम आते ही हमारे जहन में ढेर सारी यादें ताजा हो जाती हैं. उस दौर का बॉलीवुड भी बिलकुल अलग था, कहीं विंटेज टच, कहीं मॉडर्न बनने की कोशिश. लेकिन, इसी चक्कर में कई बार स्टार्स ने ऐसे फोटोशूट करा लिए, जिन्हें देखकर आज हम बस यही कह सकते हैं कि आखिर ये किस दौर का फैशन है.