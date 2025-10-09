दीपों की रौशनी के साथ हवा भी बने शुद्ध, जानिए 8 बेहतरीन पौधे! - Photo Gallery
दीपों की रौशनी के साथ हवा भी बने शुद्ध, जानिए 8 बेहतरीन पौधे!

दिवाली को दौरान दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, ऐसे में घर के अंदर ताजगी और शुद्ध हवा बनाए रखना जरूरी है. यह 7 ऐसे पौधों है जो प्रदूषण को कम करके घर को ऑक्सीजन जोन बना सकते हैं.


By: Komal Singh | Published: October 9, 2025 4:43:29 PM IST

1/9

स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन जैसे हानिकारक रसायनों को अवशोषित करता है. यह कम रोशनी में भी उग सकता है.

2/9

पीस लिली

पीस लिली फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन और अमोनिया को खत्म करता है. यह कम रोशनी में भी बढ़ता है और सुंदर सफेद फूल देता है.

3/9

एलोवेरा

एलोवेरा हवा को साफ करता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है. यह छोटा और देखभाल में आसान पौधा है.

4/9

तुलसी

तुलसी न केवल पवित्र है बल्कि यह घर की हवा को साफ करता है और कई बीमारियों से बचाता है.

5/9

बम्बू पाम

बम्बू पाम ऑक्सीजन देता है और वातावरण को ठंडा बनाता है. इसे घर के कोनों में रखा जाता है.

6/9

स्पाइडर प्लांट

स्पाइडर प्लांट घर की हवा साफ करता है. इसे रखना आसान है और यह जहरीली गैसों को खत्म करता है.

7/9

पपीता

मनी प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और हवा को साफ करता है. यह ऑक्सीजन भी देता है और रख-रखाव में बहुत आसान होता है। छोटे कंटेनर में भी बढ़ता है.

8/9

वीपिंग फिग

वीपिंग फिग इंडोर ट्री है जो घर की हवा को साफ करता है और अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है. यह सुंदर दिखता है और धूल भी कम करता है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

