किसी ने की बस स्टॉप पर सफाई तो किसी ने थामा कटोरा; देखिए क्रिकेट जगत के उन 7 सितारों का ‘अर्श से फर्श’ तक का सफर

भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर थे जिनके पास फरारी थी. महेंद्र सिंह धोनी के पास महंगी सुपरबाइक्स का एक दुर्लभ कलेक्शन है; विराट कोहली दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में से एक हैं और क्रिस गेल एक ऐसे आलीशान घर के मालिक हैं जो किसी फाइव-स्टार होटल से कम नहीं है.

आजकल IPL, PSL और बिग बैश जैसी फ्रेंचाइजी लीग्स की वजह से क्रिकेटर काफी अमीर हो रहे हैं. अब इस खेल के साथ बड़े बिज़नेस और मार्केटिंग जुड़ गए हैं, जिसने क्रिकेट को ग्लोबल बना दिया है और इसमें भारी पैसा शामिल है. अब यह लगभग तय है कि एक बार आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल लेते हैं, तो आपका आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो जाता है.

लेकिन कुछ साल पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी. तब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलकर रिटायर होने का मतलब यह नहीं था कि खिलाड़ी पूरी ज़िंदगी आराम से गुज़ार सके. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ कुछ खिलाड़ी मैच-फिक्सिंग जैसी गलत आदतों या निवेश में चूक के कारण गरीबी की कगार पर पहुँच गए.