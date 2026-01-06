मेंढक की शादी से लेकर भैंस की दौड़ तक, भारत में धूमधाम ने मनाई जाती हैं ये अनोखी परंपराएं; जिन पर नहीं होगा यकीन

मासिक धर्म चक्र का उत्सव

भारत की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक, अंबुबाची मेला जून में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक सालाना तांत्रिक त्योहार है. तीन दिनों तक मंदिर के दरवाज़े तीर्थयात्रियों के लिए बंद रहते हैं, और चौथे दिन खुलते हैं. इन तीन दिनों को देवी सती के मासिक धर्म का समय माना जाता है. किंवदंती के अनुसार, सती, जिन्होंने अपने पिता द्वारा हिंदू देवता शिव का अपमान करने के बाद आग में कूदकर जान दे दी थी, उन्हें विष्णु ने गुस्से में शिव को तांडव नृत्य (विनाश का नृत्य) पूरा करने से रोकने के लिए टुकड़ों में काट दिया था, जिससे ब्रह्मांड नष्ट हो जाता. नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर वह जगह है जहां सती का गर्भाशय और जननांग टुकड़े-टुकड़े होने के बाद धरती पर गिरे थे.