मेंढक की शादी से लेकर भैंस की दौड़ तक, भारत में धूमधाम ने मनाई जाती हैं ये अनोखी परंपराएं; जिन पर नहीं होगा यकीन
Unique Indian Traditions : भारतीय समाज आज भी भारतीय संस्कृति को बहुत महत्व देता है. भारत में कई ऐसे रीति-रिवाज भी हैं जो उन टूरिस्ट्स के लिए एक बड़ा आकर्षण हैं जो अपनी दुनिया से परे के अनुभवों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं.
मेंढकों की शादी
पूरी दुनिया में, अलग-अलग नस्लों के लोग बारिश के देवताओं को खुश करने के लिए अलग-अलग रीति-रिवाज करते हैं. हालांकि, कुछ ही ऐसे हैं जो भारत में किए जाने वाले रीति-रिवाजों जितने अनोखे हैं. यहां, मेंढकों की शादी पारंपरिक हिंदू शादी समारोह में की जाती है, इस उम्मीद में कि यह बारिश के देवताओं को खुश करेगा और बारिश शुरू होगी. यह रीति-रिवाज तब किया जाता है जब मॉनसून का मौसम (आमतौर पर जून और सितंबर के बीच) देर से आता है, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान देश में सूखे का डर पैदा हो जाता है.
द्रौपदी के आग पर चलने का दोबारा मंचन
थिमिथी या आग पर चलना, भारत की कम अजीब, लेकिन अनोखी परंपराओं में से एक है और हर साल अक्टूबर और नवंबर में महाकाव्य महाभारत में पांच पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है. यह त्योहार तमिलनाडु में शुरू हुआ और उन दूसरे देशों में भी फैल गया है जहां दक्षिण भारतीय आबादी ज़्यादा है. जबकि, दुनिया के कुछ हिस्सों में, आग के बिस्तर पर चलना कभी-कभी अपने डर पर काबू पाने या असाधारण ताकत दिखाने के लिए किया जाता है, तमिलनाडु और श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, फिजी, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों और अन्य देशों में, थिमिथी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए द्रौपदी के आग के बिस्तर पर चलने का दोबारा मंचन है.
मारो या मरो त्योहार
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में देवगुट्टा मंदिर में दशहरा के दौरान आयोजित होने वाला बानी त्योहार हिंदू भक्तों द्वारा मनाया जाता है और इसे भारत की सच में अजीब परंपराओं में से एक माना जाता है. हर साल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से सैकड़ों भक्त लाठियों के साथ मंदिर में इकट्ठा होते हैं और एक-दूसरे के सिर पर मारते हैं. यह त्योहार, जो आधी रात को होता है, माला-मल्लेश्वरा (शिव) द्वारा एक राक्षस को मारने की याद में मनाया जाता है. यह अनुष्ठान, जिसमें पुरुष एक-दूसरे के सिर पर मारते हैं, आधी रात को होता है जब मालम्मा (पार्वती) और मल्लेश्वरा स्वामी (भगवान शिव का एक अवतार) की मूर्तियों को एक जुलूस में मंदिर से बाहर लाया जाता है.
भैंसों के साथ रेसिंग
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ (साउथ कनारा), उत्तर कन्नड़ और उडुपी ज़िले और केरल के कासरगोड में मनाया जाने वाला कंबाला एक सालाना त्योहार है जिसमें भैंसों की दौड़ होती है, जो राज्य के किसान समुदाय के बीच एक लोकप्रिय खेल है. कंबाला, जो नवंबर से मार्च तक होता है, पारंपरिक रूप से कीचड़ और मिट्टी से भरे धान के खेतों में आयोजित किया जाता है. एक जॉकी भैंसों की एक जोड़ी को कंट्रोल करता है, जो दूसरे भैंसों के सेट और साथ वाले जॉकी के साथ मैदान में दौड़ते हैं.
जान की कीमत पर गुस्सैल बैल को काबू करना
जहां कई लोग गुस्सैल बैल से दूर भागना पसंद करेंगे, वहीं भारत की सबसे अजीब परंपराओं में से एक जल्लीकट्टू में, इसमें हिस्सा लेने वालों को न सिर्फ़ एक गुस्सैल बैल का सामना करना होता है, बल्कि उसे काबू भी करना होता है. यह खतरनाक खेल तमिलनाडु में पोंगल (दक्षिण भारत का फसल उत्सव) के जश्न के हिस्से के तौर पर खेला जाता है. सैकड़ों आदमी एक संकरे रास्ते से बैल का पीछा करते हैं और जानवर से चिपककर उसके सींगों पर बंधे इनाम को पकड़ने की कोशिश करते हैं. यह खेल भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है क्योंकि इसका इतिहास 2,500 से 1,800 ईसा पूर्व तक का है.
मासिक धर्म चक्र का उत्सव
भारत की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक, अंबुबाची मेला जून में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक सालाना तांत्रिक त्योहार है. तीन दिनों तक मंदिर के दरवाज़े तीर्थयात्रियों के लिए बंद रहते हैं, और चौथे दिन खुलते हैं. इन तीन दिनों को देवी सती के मासिक धर्म का समय माना जाता है. किंवदंती के अनुसार, सती, जिन्होंने अपने पिता द्वारा हिंदू देवता शिव का अपमान करने के बाद आग में कूदकर जान दे दी थी, उन्हें विष्णु ने गुस्से में शिव को तांडव नृत्य (विनाश का नृत्य) पूरा करने से रोकने के लिए टुकड़ों में काट दिया था, जिससे ब्रह्मांड नष्ट हो जाता. नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर वह जगह है जहां सती का गर्भाशय और जननांग टुकड़े-टुकड़े होने के बाद धरती पर गिरे थे.