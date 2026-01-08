बॉलीवुड की 6 हसीनाएं: जिन्होंने बदली ‘हॉटनेस’ की परिभाषा, बोल्डनेस ऐसी कि थम जाए सांसें!

बॉलीवुड में ‘सेक्सी’ होने का मतलब सिर्फ लुक तक सीमित नहीं है; यह आपके आत्मविश्वास, स्क्रीन प्रेजेंस और अपनी विशिष्ट पहचान को गर्व से अपनाने के बारे में है. ये अभिनेत्रियाँ अपनी बोल्ड चॉइस, निडर अंदाज़ और उस चुंबकीय आकर्षण (magnetic appeal) के लिए पहचानी जाती हैं, जो बदलते दौर और ट्रेंड्स से कहीं ऊपर है.