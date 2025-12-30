Cricket Controversies 2025: वो पांच सबसे बड़े क्रिकेट विवाद जिन्हें हमेशा रखा जाएगा याद

Cricket Controversies 2025: जैसे ही 2025 खत्म हुआ, यह वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक यादगार साल बन गया. भारतीय पुरुष टीम ने 12 साल के गैप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जबकि साउथ अफ्रीका ने आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर ICC खिताब के लिए 27 साल का सूखा खत्म किया. खुशियों में चार चांद लगाते हुए, भारतीय महिला टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता.

हालांकि, इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ-साथ, यह साल कई विवादों से भी भरा रहा, जिसने क्रिकेट को सुर्खियों में बनाए रखा. यहाँ 2025 के पाँच बड़े विवादों पर एक नज़र है जिन्होंने इस साल को यादगार बना दिया.