Cricket Controversies 2025: वो पांच सबसे बड़े क्रिकेट विवाद जिन्हें हमेशा रखा जाएगा याद
Cricket Controversies 2025: जैसे ही 2025 खत्म हुआ, यह वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक यादगार साल बन गया. भारतीय पुरुष टीम ने 12 साल के गैप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जबकि साउथ अफ्रीका ने आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर ICC खिताब के लिए 27 साल का सूखा खत्म किया. खुशियों में चार चांद लगाते हुए, भारतीय महिला टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता.
हालांकि, इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ-साथ, यह साल कई विवादों से भी भरा रहा, जिसने क्रिकेट को सुर्खियों में बनाए रखा. यहाँ 2025 के पाँच बड़े विवादों पर एक नज़र है जिन्होंने इस साल को यादगार बना दिया.
हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी
2025 चैंपियंस ट्रॉफी मूल रूप से पूरी तरह से पाकिस्तान में होने वाली थी. हालांकि, BCCI के विरोध के कारण, टूर्नामेंट हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया गया, जिसमें मैच पाकिस्तान और दुबई के बीच बाँटे गए. इस फैसले ने ज़ोरदार बहस छेड़ दी और साल के सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बन गया.
RCB की IPL जीत के बाद दुखद घटना
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आखिरकार 2025 में अपना पहला IPL खिताब जीता, जिससे 18 साल का इंतज़ार खत्म हुआ. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खिलाड़ियों और फैंस के इकट्ठा होने पर जश्न शुरू हो गया. दुख की बात है कि यह खुशी तब दुख में बदल गई जब वेन्यू के पास भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई. इस घटना ने ऐतिहासिक जीत पर दुख की छाया डाल दी और क्रिकेट इतिहास के सबसे काले पलों में से एक बन गई.
एशिया कप में भारत-पाकिस्तान हाथ मिलाने का विवाद
एशिया कप 2025 ने बहुत ज़्यादा ध्यान खींचा, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर तनावपूर्ण संबंधों के कारण. भारतीय खिलाड़ियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों से बार-बार हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिसमें टॉस के समय भी शामिल था, जहाँ कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पारंपरिक हावभाव से परहेज किया. यह तीन मैचों में हुआ और क्रिकेट में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. फाइनल जीतने के बाद ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भारत के इनकार ने विवाद को और हवा दी, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के जश्न की भी आलोचना हुई.
जडेजा और सुंदर ने बेन स्टोक्स से हाथ मिलाने से इनकार किया
ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के दौरान, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, दोनों शतक के करीब थे, उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इस घटना ने व्यापक बहस छेड़ दी और अंग्रेजी मीडिया ने इसकी कड़ी आलोचना की.
भारत पर शु्क्री कॉनरैड की 'गिड़गिड़ाना' वाली टिप्पणी
साउथ अफ्रीका के हेड कोच शु्क्री कॉनरैड गुवाहाटी में एक टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ अपनी टीम के अप्रोच को बताने के लिए "गिड़गिड़ाना" शब्द का इस्तेमाल करके विवादों में घिर गए. इस टिप्पणी की अनिल कुंबले और चेतेश्वर पुजारा सहित पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने कड़ी आलोचना की, जिन्हें लगा कि इस शब्द का मतलब नेगेटिव है.