19-Minute Viral Video: कहां है वो कपल? जिसकी वायरल हुई थी 19 मिनट वाली वीडियो! यहां जानें पूरा सच

19-Minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का एक कथित वायरल प्राइवेट वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो को लेकर कई बातें कही जा रही हैं. कुछ लोग इसे असली बता रहे हैं, तो कई इसे फेक या खतरनाक लिंक मान रहे हैं. वीडियो के नाम पर इंटरनेट पर कई लिंक शेयर किए जा रहे हैं, जिन पर लोगों को क्लिक करने के लिए उकसाया जा रहा है. इस वजह से यह मामला सिर्फ एक वायरल ट्रेंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया है.