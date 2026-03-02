  • Home>
19-Minute Viral Video: कहां है वो कपल? जिसकी वायरल हुई थी 19 मिनट वाली वीडियो! यहां जानें पूरा सच

19-Minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का एक कथित वायरल प्राइवेट वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो को लेकर कई बातें कही जा रही हैं. कुछ लोग इसे असली बता रहे हैं, तो कई इसे फेक या खतरनाक लिंक मान रहे हैं. वीडियो के नाम पर इंटरनेट पर कई लिंक शेयर किए जा रहे हैं, जिन पर लोगों को क्लिक करने के लिए उकसाया जा रहा है. इस वजह से यह मामला सिर्फ एक वायरल ट्रेंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया है.


By: Heena Khan | Published: March 2, 2026 12:49:33 PM IST

1/6

इस लिंक को खोलने से पहले सोचे

साइबर क्राइम एजेंसियों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि इस वीडियो से जुड़े ज़्यादातर लिंक शक वाले हो सकते हैं. इन पर क्लिक करने से मोबाइल या कंप्यूटर में मैलवेयर आ सकता है.

2/6

हो सकता है खतरा

कुछ मामलों में, ये लिंक नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं, जहाँ लॉगिन डिटेल्स या बैंक से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है. पुलिस की साइबर सेल ने साफ कहा है कि ऐसे किसी भी अनजान लिंक को न खोलें और न ही डाउनलोड करें.

3/6

कहां गया कपल ?

अभी तक इस कथित वीडियो को किसी ऑफिशियल सोर्स से कन्फर्म नहीं किया गया है. जिस कपल का नाम सर्कुलेट किया जा रहा है, उसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी सामने नहीं आई है.

4/6

क्या बोले एक्सपर्ट्स ?

इंटरनेट पर कई तरह के अंदाज़े लगाए गए हैं, लेकिन किसी भी एजेंसी ने सच कन्फर्म नहीं किया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार ऐसे वायरल ट्रेंड्स सिर्फ लोगों की क्यूरिऑसिटी का फायदा उठाने के लिए बनाए जाते हैं.

5/6

वीडियो या फिर AI?

"डीपफेक" टेक्नोलॉजी और AI की मदद से अब फेक वीडियो बनाना आसान हो गया है, जिससे कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है. कॉन्ट्रोवर्सी के बाद कपल के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

लिंक पर क्लिक करते ही

टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसे वायरल लिंक अक्सर साइबर क्रिमिनल्स के लिए जाल होते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है, उसके फोन में वायरस आ सकता है. यह पासवर्ड, फोटो, प्राइवेट मैसेज और यहां तक ​​कि बैंकिंग जानकारी भी चुरा सकता है.

