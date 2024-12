आमदनी नहीं बढ़ रही लोगों की, मोदी जी बस अपना गुणगान गाने में बिजी है, महंगाई पर कांग्रेस ने बीजेपी को लपेटा

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश का विकास काफी धीमी गति से हो रहा है. वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान विकास की मंदी की बजाय केवल अपने प्रचार और प्रसार पर है. कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े परेशान करने वाले हैं. जीडीपी वृद्धी में तिमाही के आंकड़ों के अनुसार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी धीमा है.

जयराम रमेश ने ये भी कहा कि जीडीपी वृद्धि के तिमाही आंकड़ों से यह पता चलता है कि निजी निवेश सुस्त बना हुआ है. वहीं लोग ज्यादा समय के लिए निवेश करने से बच रहे हैं.जिसके कारण मध्यम और दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता में तेजी से गिरावट देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होना इसका प्रमुख कारण है.

The root cause of the disappointing GDP growth figures published yesterday evening lies in India’s decade-long problem of stagnant real wages for crores of our workers. Our statement on this pressing issue, in light of the report released by India Research and Ratings on the 26th… pic.twitter.com/IKKA9BkluL

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 30, 2024