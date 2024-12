1 दिसंबर से बदल गए ये रूल, क्या समय पर नहीं आएगा OTP, करना होगा लंबा इंतजार?

नई दिल्ली: हर व्यक्ति को हर काम के लिए ओटीपी की जरूरत होती है. फॉर्म भरने से लेकर बैंकिंग, किसी ऐप आदि कामों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है.1 दिसंबर 2024 से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) नई ट्रैसेबिलिटी गाइडलाइंस लागू करने जा रही है. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्पैम और फर्जी संदेशों से बचाना है. इन नियमों को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. आइए आगे जानते हैं कि क्या समय पर ओटीपी आना बंद हो जाएगा?

ट्राई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इन दिशानिर्देशों के लागू होने से ओटीपी की डिलीवरी में कोई देरी नहीं होगी. ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया कि इन दिशानिर्देशों से ओटीपी डिलीवरी में देरी होगी, पूरी तरह से गलत है. ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को संदेशों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, लेकिन इससे ओटीपी डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. डिजिटल लेनदेन, सुरक्षित लॉगिन और सत्यापन के लिए ओटीपी आवश्यक हैं. नए नियमों के तहत, ओटीपी संदेश अब रजिस्टर्ड हेडर और टेम्पलेट के साथ भेजे जायेंगे. इसके अलावा हर ओटीपी का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैसेज सभी नियमों का पालन कर रहा है और कोई अनियमितता नहीं है.

This is factually incorrect. TRAI has mandated the Access Providers to ensure message traceability. It will not delay delivery of any message. @the_hindu@IndianExpress @htTweets @livemint @DeccanHerald@EconomicTimes @IndiaToday @thetribunechd@firstpost @JagranNews pic.twitter.com/NRIf0S0bYN

— TRAI (@TRAI) November 28, 2024