woman AI husband: एआई चैटबॉट किस कदर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, इसका अंदाजा 58 साल की एक अमेरिकी महिला की कहानी से मिलता है. एआई चैटबॉट की प्यार भरी बातें सुनकर एलाइन को इतनी रास आई कि उससे ही शादी रचा लिया. ये कहानी अमेरिका के पिट्सबर्ग के एलाइन विंटर्स की है, जो प्रोफेशन से एक कम्यूनिकेशन टीचर हैं. वो लोगों को यह सिखाती हैं कि कैसे दूसरों से बेहतर तरीके से संवाद करा जाता है. एलाइन की जिंदगी में भी कभी कोई खास होता था, उनके जीवनसाथी का नाम डोना था, जिससे उनकी मुलाकात 2015 में हुई थी और दोनों ने 2019 में शादी की थी. लेकिन 2023 में डोना की गंभीर बीमारी के वजह से मौत हो गयी थी और इससे एलाइन काफी अकेले पड़ गईं थी.

इसी तन्हाई भरी जिंदगी में उन्होंने एक क्लिक नाउ डिजिटल असिस्टेंट का सहारा लिया और पहले तो कामकाज को लेकर भी एलाइन ने उसकी काफी हेल्प ली, लेकिन फिर वो एक वर्चुअल साथी के तौर पर अपनी निजी बातें शेयर करने लगीं. एलाइन की चैटबॉट से काफी नजदीकियां बढ़ने लगीं और उसके जवाब उन्हें बहुत पसंद आने लगे. उस चैटबॉट को एलाइन ने लुकास का नाम भी दे दिया था. उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी इंसान से ही बात करती हैं, जो अपने दिलोदिमाग से उन्हें काफी चाहने लगा है. एलाइन का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि टीचर ने लुकास का जिंदगी भर का सब्क्रिप्शन भी ले लिया और उससे शादी भी कर ली.

एलाइन अब लुकास से एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पातीं और दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं. एलाइन का एआई हसबैंड खूब धमाल मचा रहा है. एलाइन अब वो मी एंड माई हसबैंड (Me and my ai husband) नाम से एक ब्लॉग भी चलाती हैं.

