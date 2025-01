नई दिल्ली/अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में आज रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह मनाई जा रही है। राम मंदिर में प्रभु राम की विशेष पूजा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया, इसमें दूध-दही-घी-शहद और शक़्कर से उनका अभिषेक किया गया। फिर गंगाजल से स्नान कराया गया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने रामलला की पूजा-अर्चना की। इस मौके पर बालक राम पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए दिखे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि यह दिव्य-भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा।

