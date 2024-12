VIDEO: गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मिला 100 किलो का विशालकाय अजगर, वन्यजीव विभाग ने किया रेस्क्यू, देखें वीडियो

नई दिल्ली: असम के सिलचर में गर्ल्स हॉस्टल नंबर 1 के पास करीब 100 किलो वजन का विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह अजगर 17 फीट लंबा बर्मीज अजगर है। इतना ही नहीं लोग इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि मानव आवास में पाया जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा अजगर था।

जानकारी के अनुसार बर्मीज अजगर को बचाने और उसके पुनर्वास के अभियान का नेतृत्व वन्यजीव शोधकर्ता और संरक्षणवादी बिशाल सोनार ने किया। वहां रहने वाले लोगों का इस मामले में कहना है कि-हमारे क्षेत्र में बर्मीज अजगर आम हैं और अक्सर इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से बकरियों और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। विशालकाय सांप के बारे में गर्ल्स हॉस्टल 1 की छात्राओं ने बताया। विशालकाय अजगर की लंबाई और वन्यजीव विभाग द्वारा वजन को देखते हुए इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। जूनियर बचावकर्ता त्रिकाल चक्रवर्ती, सुरक्षा गार्ड और छात्रों की मदद से बिशाल इसे बचाने में सफल रहे। बचाव अभियान में बराक घाटी वन्यजीव विभाग के 12 से 13 सदस्य भी शामिल थे

सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वन्यजीव विभाग के बिशाल सोनार ने कहा कि वे मनुष्यों के लिए कोई सीधा खतरा नहीं हैं और उन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। बराक घाटी वन्यजीव प्रभाग के नामित सांप बचावकर्ता त्रिकाल चक्रवर्ती ने इस मामले में कहा है कि- इससे भी बड़े सांप मैंने जंगल में देखे हैं, लेकिन, यह संभवतः बराक घाटी के इतिहास में मानव आवास के बीच बचाया गया सबसे बड़ा बर्मी अजगर है।

A giant 17-foot-long Burmese python, weighing approx 100 kilograms, was rescued from the Assam University campus in Silchar late on December 18, 2024. pic.twitter.com/GJhzvkxfJT

— World of Facts (@factostats) December 20, 2024