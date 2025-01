आपस में भिड़ी स्कूली लड़कियां, जमकर चले लात-घूंसे, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दो लड़कियां बीच सड़क पर आपस में झगड़ती नजर आ रही हैं. ये लड़ाई एक लड़के को लेकर हुई थी जिसे दोनों लड़कियां पसंद करती थीं. यह घटना बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के अमीनगर सराय कस्बे की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों लड़कियां एक-दूसरे के बाल खींच रही हैं, एक-दूसरे को लात-घूंसे मार रही हैं.

वहीं ये लड़कियां स्कूल से घर लौट रही थीं और झगड़े की वजह उसी लड़के से जुड़ी थी. दोनों लड़कियों को पता चला कि दोनों एक ही लड़के से बात करती हैं, जिसके बाद उनका झगड़ा बढ़ गया. मौके पर खड़े लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. बताया जा रहा है कि ये लड़कियां 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं।

Kalesh b/w Two girls on the middle of the Road over a guy, Baghpat UP

pic.twitter.com/axy9amRcg4

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 3, 2025