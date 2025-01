जंगल में दिखा दुर्लभ ‘ब्लैक पैंथर’, मुंह में दबाया था… देखें वीडियो

नई दिल्ली: हाल ही में ओडिशा के नयागढ़ जिले के एक जंगल में एक दुर्लभ मेलेनिस्टिक तेंदुए को एक शावक के साथ देखा गया है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों के बीच खुशी की लहर है। यह तेंदुआ अपनी अनोखी काली त्वचा के कारण ‘ब्लैक पैंथर’ के नाम से मशहूर है। इस दुर्लभ दृश्य को जंगल में लगाए गए कैमरा ट्रैप की मदद से कैद किया गया।

इस घटना की जानकारी देते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) प्रेम कुमार झा ने एक एक्स-पोस्ट में कहा कि यह दृश्य मध्य ओडिशा की अनूठी जैव विविधता को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि मेलेनिस्टिक तेंदुए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके संरक्षण से संपूर्ण वन्यजीव विरासत की रक्षा करने में मदद मिलती है। झा ने सोशल मीडिया पर तेंदुए का एक वीडियो और तस्वीर भी साझा की, जो इस दुर्लभ जानवर की सुंदरता और महत्व को उजागर करती है।

A rare melanistic leopard with cub has been sighted in central Odisha, reflecting the region’s incredible biodiversity. These elusive “black panthers” are vital to the ecosystem-protecting their habitat ensures a thriving wildlife heritage. @ForestDeptt @CMO_Odisha pic.twitter.com/IlwaI0qipq

— Prem Kumar Jha (@Prem_CWLWOdisha) January 3, 2025