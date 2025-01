महाकुंभ में दुबई के शेख की हुई पिटाई, आखिर ऐसा क्या हुआ जो करना पड़ा ऐसा काम, देखें वीडिया में…

नई दिल्ली: महाकुंभ मेले में देश-विदेश से लोग आ रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए भी कई लोग इसे वायरल कर रहे हैं. महाकुंभ में दुबई के शेख की वेशभूषा में एक कंटेंट क्रिएटर ने कुछ ऐसा किया कि वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए. कुछ साधुओं ने युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई और फिर कुछ लोगों ने उस पर हाथ भी बरसाए.

मामला तब सामने आया जब राजस्थान का रहने वाला एक युवक शेख का हुलिया पहनकर अपने दोस्तों के साथ महाकुंभ में आया। उन्होंने थोबे (अरबी पारंपरिक पोशाक) पहना हुआ था और मेला क्षेत्र में घूमकर श्रद्धालुओं से मिल रहे थे। हालांकि, इस दौरान वह खुद को ‘शेख प्रेमानंद’ बता रहा था। हालांकि, इस दौरान वह खुद को ‘शेख प्रेमानंद’ बता रहा था। कुछ लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये मजाक था.

A Content Creator Roaming Around Dressed as an Arab Sheikh in Maha Kumbh, Later People Caught him and him up badly

