कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग, 14 की मौत, जान बचाने छत-खिड़की से कूद गए लोग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के फालपट्टी मछुआ इलाके में मंगलवार रात एक होटल में आग लग गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन अंदर अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 8:15 बजे ऋतुराज होटल में यह आग लगी। राहत और बचाव कार्य के दौरान पुलिस टीम ने होटल से 14 लोगों के शव बरामद किए हैं। बचाव दल ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला है।

#WATCH | West Bengal | Manoj Kumar Verma, Kolkata Police Commissioner, says, “The teams have recovered 14 bodies, and several people have been rescued. Further investigation is underway.” pic.twitter.com/D5c6KHtqgz

