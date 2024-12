नई दिल्ली: कर्नाटक के नवलूर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां डकैतों के एक गिरोह ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया. हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपी चार राज्यों में 50 आपराधिक मामलों में शामिल था. इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ डकैत घर में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं.

एचडी पुलिस कमिश्नर शशिकुमार ने बताया कि यह गैंग आंध्र प्रदेश के कुख्यात ‘स्टुअर्टपुरम गैंग’ से जुड़ा है. आपको बता दें कि गिरोह की आपराधिक गतिविधियां कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर, रायचूर और मांड्या जिलों में फैली हुई थीं। पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी आपराधिक परिवार से है और तीसरी पीढ़ी का अपराधी है.

#Dharwad #Shooting

A gang of dacoits gained entry into a house in #Navalur and assaulted the family.@compolhdc manages to catch hold of the main accused who was wanted in 50 cases in 4 states. #WATCH @NewIndianXpress @XpressBengaluru @KannadaPrabha pic.twitter.com/IaYoVmgFgx

— Amit Upadhye (@AmitSUpadhye) December 28, 2024