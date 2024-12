क्रिसमस मनाने पर दो महिलाओं को पेड़ से बांधा, धर्म बदलने का लगाया आरोप, देखें वीडियो

नई दिल्ली: ओडिशा के जाजपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर देवसेना नाम के एक हिंदू समूह ने दो महिलाओं के साथ बदसलूकी की. वहीं इस भीड़ ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर महिलाओं को एक पेड़ से बांध दिया और उन पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वहीं वीडियो में आप देख सकते है कि कुछ लोग महिलाओं को पेड़ से बांधते नजर आ रहे हैं.

समूह ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर महिलाओं को एक पेड़ से बांध दिया और उन पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग महिलाओं को पेड़ से बांधते नजर आ रहे हैं. वहीं ये महिलाएं 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मना रही थीं. जिसके बाद देवसेना के सदस्यों ने इसे ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार से जोड़ा और उनकी मंशा पर सवाल उठाए. वहां मौजूद ग्रामीणों ने भी उनका साथ दिया और महिलाओं को पेड़ से बांधकर अपमानित किया.

On December 25th, in #Jajpur, #Odisha, a #Hindutva group called #DevaSena, along with other villagers, tied two women to a tree and harassed them for celebrating #Christmas, accusing them of promoting religious conversion. pic.twitter.com/XVptKPZGJH

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) December 28, 2024