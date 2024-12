मुंबई: देशभर में किसान आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन आंदोलनों को कई सेलेब्रिटीज का समर्थन मिल रहा है। अब इस कड़ी में पंजाबी गायक गुरु रंधावा भी किसानों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए किसानों के साथ बातचीत करने की अपील की है ताकि इस आंदोलन का समाधान निकाला जा सके।

गुरु रंधावा सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा करने में हमेशा एक्टिव रहते हैं। हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलने वाले रंधावा ने इस बार किसानों की आवाज बुलंद की है। उनके इस पोस्ट को फैंस से काफी प्रतिक्रिया मिल रही है और यह तेजी से वायरल हो रहा है। गुरु रंधावा ने अपने पोस्ट में लिखा, “किसान हमारे देश के हर घर में खाना पहुंचाते हैं। उनकी बात सुनना बेहद जरूरी है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वे किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को समझें और उनका हल निकालें।” इसके साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी का भी इस्तेमाल किया।

Yess mere bhai, main vi wohi keh raha hoon ke request hai ke government unki baat sune and dekhein kya ho sakta hai, har jagah ki alag need ho sakti hai bhai, jaise ek ghar ke sare members ki needs alag hoti hai , hote sab family ke members hi hain,

Hum sab family hi hain bhai ,… https://t.co/yXvfMup3cH

— Guru Randhawa (@GuruOfficial) December 15, 2024