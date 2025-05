Met Gala 2025: रेड कार्पेट पर बॉलीवुड का जलवा, कियारा के बेबी बंप और SRK के स्टाइल ने लूटी महफिल!

Met Gala 2025 Highlights: फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मेट गाला 2025 का आगाज सोमवार 5 मई 2025 को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुआ था, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की धाक नजर आ रही है. बॉलीवुड की एक्ट्रेस कियारा अडवाणी के बेबी बंप डेब्यू से लेकर शाहरुख खान के आइकॉनिक सिग्नेचर पोज तक, भारतीय इंडस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया है. इस साल की थीम, ‘टेलर्ड फॉर यू’ ब्लैक फैशन और डैंडीज्म के 300 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया है. इवेंट के को-होस्ट में फैरेल विलियम्स, कोलमैन डोमिंगो, ए$एपी रॉकी और वोग की अन्ना विंटोर भी शामिल थे.

कियारा आडवाणी का बेबी बंप डेब्यू

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी काफी वक्त से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सुर्खियों में थीं. इस बीच एक्ट्रेस एक बार फिर लाइमलाइट बटोरने से पीछे नहीं हटी हैं. मेट गाला में बेबी डेब्यू करने वाली कियारा पहली बॉलीवुड अभिनेत्री हैं. जब उन्होंने अपने काले, सफेद और सुनहरे रंग के मिश्रण वाले गाउन में रेड कार्पेट पर एंट्री ली, तब सभी की आंखे और हर कैमरा उन्हीं पर टिक गया था. एक्ट्रेस की ड्रेस को ‘ब्रेवहार्ट्स’ का नाम दिया गया, जिसका मतलब महिलाओं की शक्ति, मातृत्व और बदलाव के नए चरण का प्रतीक है.

Kiara Advani (@advani_kiara ) in custom Gaurav Gupta Couture titled ‘Bravehearts’ at her debut Met Gala. A tribute to defiance, legacy, and new beginnings.

Bravehearts is built on the spirit of the Black Dandy — those who challenged norms and reshaped culture with grace,… pic.twitter.com/X8cALQ93VM — Gaurav Gupta Couture (@GG_Studio) May 6, 2025

कियारा ने इवेंट के दौरान अपने खास लुक को लेकर भावुक होते हुए कहा, ‘एक कलाकार और एक मां बनने जा रही महिला के तौर पर, ये पल मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक है. मेट गाला जैसे मंच पर इस खास फेज को दर्शाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है.’

शाहरुख खान का सिग्नेचर पोज



2025 मेट गाल की शान में चार चांद बॉलीवुड के किंग खान ने अपने ऑल ब्लैक ऑउटफिट में लगाई. उन्होंने अपने सिग्नेचर पोज और ‘K’ इनिशियल के चेन और हाथ में रॉयल छड़ी के साथ एक बार फिर साबित कर दिया कि इंडस्ट्री का किंग खान सिर्फ एक ही है, वह है खुद शाहरुख है.

दिलीजित दोसांझ रॉयल लुक

diljit dosanjh serving exactly what he is a legend and a KING !! #MetGala pic.twitter.com/GiFlFaMpC2 — 𓅪 (@alfiyastic) May 6, 2025



पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने अपने पारंपरिक सिख जोड़े में रेड कारपेट पर एंट्री ली. दिलजीत दोसांझ ने फुल वाइट ऑउटफिट में काफी रॉयल नजर आए मानों जैसे कोई राजा हो. उनके लुक को तलवार ने बेहद ही खुस्बूरति से कम्पलीट किया था.

निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा

Nick Jonas and #PriyankaChopra Jonas take the carpet at the #MetGala 2025. pic.twitter.com/ne7AzpAnD6 — Whynot Cinemas (@whynotcinemass_) May 5, 2025



बॉलीवुड की डीवा प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस भी इस इवेंट में अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और एक तरफ जहां प्रियंका वाइट और ब्लैक पोल्का डॉट गाउन में काफी केहर ढा रही थी. वहीं, निक वाइट शर्ट और ब्लैक ट्रॉउजर में काफी हैंडसम लग रहे थे.

इन स्टार्स ने भी की शिरकत

मेट गाला 2025 में इस बार कई भारतीय सितारे शामिल हुए थे, जिनमें से शाहरुख खान, दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी, मनीष मल्होत्रा और प्रियंका चोपड़ा जैसे नाम शामिल हैं. इनके अलावा म्यूजिक, स्पोर्ट्स और अन्य कई क्षेत्र से कलाकारों ने भी हिस्सा लिया था.

